“Human Remains, Ethics, Conservation, Display” è il primo incontro italiano focalizzato sullo studio dei resti umani come materiale sensibile. Si affronteranno questioni etiche, di conservazione, tutela e difficoltà di esposizione. Il Congresso si svolgerà, il giorno 20 maggio, presso il Parco Archeologico di Pompei, in via Plinio n.4, e il 21 maggio a San Marcellino (Largo San Marcellino 10, Napoli).

Il primo giorno a Pompei sarà dedicato ad un’introduzione generale sull’argomento e ai documenti esistenti relativi al patrimonio biologico del sito. Al termine della sessione, è prevista un’escursione nella città antica. Il 21 maggio a Napoli, invece, saranno presentati gli studi su diverse esperienze, problemi e prospettive dall’Italia e dall’Europa.

info: http://www.humanremains.org