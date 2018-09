HAPPY BIRTHDAY MUSIC ON THE ROCKS +46  la fantastica serata di domani sabato 8 settembre 2018

MUSIC ON THE ROCKS Sabato 8 Settembre 2018, festeggia i sui 46 anni, uno dei club più originali e belli del mondo, costruito all’interno di una grotta, con accesso dalla Spiaggia Grande di Positano.

Il louge e la discoteca, creano un’atmosfera magica, dove potrete godere di una vista panoramica sulla Spiaggia Grande di Positano, da anni è il punto di riferimento di clubbing nazionali e internazionali. The Music on the Rocks è uno dei club leader in Europa per la programmazione di location e musica, ed è una destinazione per VIP e personaggi dello Show Business e del cinema e dello spettacolo.

Festeggia con loro questo importante traguardo, domani sera, con una serata magica!

In consolle all’interno ci sarà Djs Nello Simioli + Max Zotti + Mario Iovieno Voice Gianluca Gallo

Live Area Peppe Parlato

Animazione Circo Nero

Infoline +39 3336565269 Antonio Attanasio

Non perdetevi anche la serata di stasera, venerdì 7 settembre 2018 con l’evento ” Friday night”, in consolle Dj Pierpaolo Siano

Live Show Marco Rovezzi