HALLOWEEN A RAINBOW MAGIC LAND. BUS DA SORRENTO IL 31 OTTOBRE

Halloween Viaggi: GIOVEDI 31 OTTOBRE

HALLOWEEN A RAINBOW MAGIC LAND

La Sorrento coach azienda di trasporti in autobus organizza per il giorno 31 ottobre una magnifica giornata fino a tarda sera resteremo in una magica atmosfera!

In piu a pochi metri dal parco troverai anche il centro commerciale Valmontone outlet.

Partenza Autobus da: Sorrento – S.Agnello – Piano di Sorrento

Meta – Vico Equense – Castellammare di Stabia.

Quota di adesione 45€ e comprende transfer in autobus e ingresso al parco e giri su tutte le attrazioni e Kids menu con panino bibita e patatine.

Sorrento Coach

Mobile: 333 61 55 876 Wathsapp

Fisso: 02 30 46 86 16

Email: info@sorrentocoach.com

Via Monte Napoleone 8 – 20121

Milano (Italy)

Segui la pagina Facebook Sorrento coach e resta sempre aggiornato sulle parten