L’Oasi di Leo Food & Drink d’autunno garantisce un altro speciale appuntamento. Il terrazzo che ospita il chiosco sulla strada provinciale a Tramonti, in località Gete, con il calare delle tenebre si trasforma per la notte di Halloween: la sera del 31 ottobre (a partire dalle 21) una magica e spettrale atmosfera accompagnerà una bella e divertente serata in maschera. L’evento all’Oasi di Leo Food & Drink. L’Oasi di Leo vi aspetta con una serata allegra per tutte le età.