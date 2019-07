GUSTO ITALIANO ESTATE-MAIORI-DAL 18 AL 21 LUGLIO

Gusto Italiano è l’evento dedicato alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche dedicata agli artigiani e ai produttori di qualita’, ai prodotti tipici della Regione Campania e delle altre Regioni Italiane , alle materie prime locali.

La manifestazione organizzata dalla Claai in collaborazione con il Movimento Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane e Tanagro Legno Idea , mette in risalto le realta’e le tipicita’ locali ,i prodotti enogastronomici regionali, le novita’ del settore enogastronomico, il tutto accompagnato da momenti di approfondimento e conoscenza sui temi legati all’alimentazione e alle metodologie di lavorazione dei prodotti , di degustazione, di show cooking.

Un percorso del Gusto dove è possibile trovare tantissimi prodotti tipici regionali italiani, proposti direttamente dai produttori , gli artigiani del Gusto, che, allo stesso tempo, spiegano i metodi di lavorazione e le materie prime utilizzate nel rispetto della tradizione e dei sapori dei nostri territori.

Gusto Italiano e’ nata lo scorso anno nel mese di settembre nella citta’ di Salerno dove ha riscontrato un enorme successo sia in merito alle presenze dei visitatori che alla qualita’ delle aziende partecipanti. Infatti, i visitatori hanno potuto apprezzare il meglio del Made in Italy, materie prime di altissima qualita’ e riscoprire i prodotti tipici regionali, le tradizioni e i sapori dei nostri territori.

Quest anno Gusto Italiano ha fatto tappa a Pompei …vicino il santuario …a Caserta vicino la Reggia di Caserta e poi farà nelle principali città d’Italia.