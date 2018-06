“Il Gusto e…” 23 e 24 giugno, a Piano di Sorrento Eccellenze solidali

Sabato e domenica prossimi, 23 e 24 giugno, nell’accogliente struttura con parco verde della SS Trinità, nell’oasi dei Colli San Pietro a Piano di Sorrento (via San Pietro, 1) affacciati sull’azzurrissimo mare della Costiera sorrentino-amalfitana, week end solidale all’insegna del Benessere, della Cultura, delle Arti, dell’Eno-Food di alta qualità, organizzato dalla giornalista Teresa Lucianelli e dall’imprenditrice Paola Fiorentino, per donare un’area sportiva e ludica ai ragazzi di Colli San Pietro, “perché tutti i ragazzi hanno il diritto di giocare e stare insieme”.

Due intensi giorni con un variegato programma agroenogastronomico, artistico, culturale e scientifico, e due fantastiche notti nelle quali la Convivialità, la Musica, il Canto, il Teatro, la Moda, il Divertimento, il Cibo & il Bere saranno indiscussi protagonisti, grazie ad un parterre di professionisti.

La kermesse benefica è l’anteprima della bisecolare “Colli in Festa”, che si unisce quest’anno a “Insieme per il Territorio”, formula street food della nota rassegna itinerante di Eccellenza “Salute, Alimentazione e Bellezza: tutto quello che molti non sanno” firmata dalla giornalista Teresa Lucianelli.

Con la dinamica Teresa e con la poliedrica Paola, (titolare delle maison de charme di fama mondiale Villa Fiorentino e Villa dei Fisici a Positano, chef e sciabolatrice, sommelier e maestra di formaggi), collaborano gli attivi ed infaticabili gruppi solidali della Parrocchia della SS Trinità di Piano di Sorrento e della Venerabile Arciconfraternita dei Pellegrini e Convalescenti della SS. Trinità, guidati da Don Marino De Rosa e dal Priore Lino Bagno.

“L’ingresso è volutamente libero per promuovere le Eccellenze territoriali nelle tante espressioni caratterizzanti e renderle accessibili e fruibili a tutti, e soprattutto per promuovere la solidarietà, attraverso il piacere di stare bene insieme, brindando al Bene ed alla Vita e degustando le specialità esclusive, gustose, genuine, territoriali, stagionali, preparate con maestria dalla grande Squadra degli eccellenti chef solidali di Il Gusto e…” – spiegano le organizzatrici.

Madrina la bravissima Anna Capasso, cantante ed attrice nota e particolarmente amata dal largo pubblico, sempre a favore della solidarietà. Schierate a favore del Bene, le location ristorative di autentica Eccellenza che aderiscono a “Il Gusto e…”, incominciando dal mito: lo stellatissimo Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui due Golfi, primo in Italia a giudizio della clientela mondiale, tra i massimi del Pianeta, guidato dal genio creativo dello chef Ernesto Iaccarino, a capo della sua eccellentissima Brigata.

Ancora Stelle e indiscussa Alta Qualità, per l’ottimo Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia con lo chef Luigi Salomone dalla spiccata versatilità.

Eccellenza in tutti i campi: tra i tanti, Antonio Criscuolo con la sua Lucifesta e le famosissime scintillanti istallazioni protagoniste anche delle spettacolari Luci d’Artista di Salerno, apprezzate in tutto il Mondo.

Fondamentale l’opera dei valenti coordinatori, con Giusy Di Castiglia al Food, supportata dall’ Istituto Alberghiero “De Gennaro”, Vico Equense, col preside Salvador Tufano e i suoi allievi di Sala, Ricevimento e Cucina coordinati dal prof. Zenone Schirripa.

Per il Benessere e la Salute: dott. Rosalia Ciorciaro, biologa nutrizionista, dott. Fabiola Starace e Amalia De Simone, pres. Happyholiday Onlus Vincenzo Assanti, terapista olistico Mimmo Credo, dott. Paola Costagliola. Tantissime le presenze e tutte specificamente qualificate.

Per l’Estetica: dott. Vincenzo Grippo, specialista in Medicina estetica, dott. Donatella Scarpa, biologa nutrizionista, Clinica Dentale Bava, Susy Troise, Centro benessere Amati, Napoli, Titti Troise, Niagara Spa, Napoli; Ileana Mandile, Estetica e Benessere Casoria, Ileana Mandile Make Up artist. Formazione in Estetica e Cosmesi: ASEO, Accademia di Scienze Estetiche e Olistiche per la Formazione, Napoli, dir. Rosa Bennio.

Per la Tricologia e l’Hair Styling: Claudio De Martino, con la modella Martina Avitabile; Napoli-Toronto, Sergio Michelino, Napoli, Emanuele De Cicco, Napoli.

Per la Cultura e l’Editoria: il giornalista Rosario Scavetta con la New Media, lo scrittore Giuseppe De Simone; prof. Maria Coppola, Paolo Vitiello, archeologo; Maria Elefante, scrittrice, dott. Giusi Somma, Francesca Annunziata, attrice (“Armonia” Cooperativa socio-culturale, Sant’Antonio Abate); proff. Antonio Volpe, Carlo Alfaro e Adele Paturzo, scrittore Giuseppe Petrarca (Homo Scrivens – Circolo Endas Penisola sorrentina).

Per l’Architettura, l’arch. Assunta Polcaro.

Per il Canto, oltre alla madrina Anna Capasso, i soprani: Mariella Bozzaotre (Rosa di Gerico A.R.L Sant’Antonio Abate) e Maria Movchan, Gennaro De Crescenzo, i ragazzi dell’I.C.S Silvio Pellico di Lettere (canto di Ivana Giugliano per la migrazione Baresaque).

Per la Musica, l’infaticabile maestro Mario Blasio, con il gruppo Unity da lui creato; il maestro Espedito Longobardi, Associazione Musicale Luigi Denza”, I.T.I “Renato Elia” di Castellammare di Stabia; i Myosotis.

Per il Teatro, le proff. Giovanna Piedipalumbo e Colomba Trombetta.

Per la Moda: i proff. Annamaria e Dora Bassolino dell’Accademia Bassolino ed Antonietta Castigliano e Giovanni D’Ambrosio dell’IIS Levi Enriquies, con la partecipazione delle allieve nelle sfilate previste.

In programma, Counsulting di gruppo gratuiti per il pubblico.

Traduzione simultanea in inglese e francese per garantire un’adeguata fruizione ai turisti, numerosi in zona, responsabile Annamaria Finizio.

Ai fornelli, ai forni e ai banchi di “Il Gusto e…”:

Don Alfonso 1890, chef Ernesto Iaccarino, executive chef Vincenzo Castaldo; Piazzetta Milù, Castellammare di Stabia, chef Luigi Salomone con i fondatori Michele e Lucia Izzo; Cuori di Sfogliatella, di Antonio Ferrieri, Napoli; Gallucci Nola, chef patissier Gennaro Langellotti; Casa del Nonno 13, S. Eustachio di Mercato S. Severino chef Alberto Annarumma; Lo Stuzzichino chef Mimmo De Gregorio; Cerasé, Vico Equense, maestro pizzaiolo Michele Cuomo; Moon Valley, Seiano di Vico Equense, chef patissier Guido Michele Langellotti; Cetaria Ristorante, Baronissi, chef Salvatore Avallone; Gran Caffé Napoli 1850, Castellammare di Stabia, chef Angelo Mattia Tramontano; Bertie’s Bistrot, Nola, chef Valentino Buonincontri; Amor Mio, Brusciano, chef Vincenzo Toppi

Ruah, chef Ciro La Marca, Salim Molyes, sous chef Giusy Di Castiglia; Pasta e…, Sant’Agata sui Due Golfi, Massalubrense (NA), chef Mario Pollio; Villa Zaira, Castellammare di Stabia, chef Maurizio Di Ruocco; La Marinella, Positano (SA), chef Isaura Fertitta; Macelleria Maggiore, Pimonte, di Gino Donnarumma; Agriturismo Antico Casale Colli San Pietro, Piano di Sorrento (NA), di Mario Persico; Caseificio Coppola di Giuseppe Coppola, Moiano di Vico Equense (NA); Agriturismo Turuziello, Schiazzano, Massalubrense (NA) di Benedetto De Gregorio; Pasticceria Sirica, maestro pasticciere Sabatino Sirica; Emozionando, Salerno, di Nando Melileo; Sapori Vesuviani di Pasquale Imperato

Ed ancora: AIS Penisola Sorrentina, coordinamento Emanuele Izzo; Istituto Alberghiero “De Gennaro”, Vico Equense, preside Salvador Tufano, coordinamento allevi prof. Zenone Schirripa; Cantine Mediterranee Enzo Napolitano, Napoli; Solania, San Valentino Torio; La Torretta Olio EVO, Battipaglia di Maria Torretta (SA); Il Re della Pasta, Gragnano, di Giuseppe Abagnale; Riko Caffè, Napoli; Chiosit craft beer, Portici, di Maurizio Chiosi; Maeva Liquori, Sorrento; Agriconserve Rega; Maurizio Russo Liquori, Cava dei Tirreni, amm. Gianluca Russo, Barbato salumi, Casavatore, Gaspare Barbato.

Creazioni, competenze e preziosità di:

Lucifesta istallazioni luminose d’Autore e Luci d’Artista di Antonio Criscuolo; Villa Sole di Capri, Massalubrense; Icaro Le Gioie, Castellammare di Stabia, di Irma Carosella; Mondo Rame, Sant’Anastasia, di Luigi Gifuni.

Patrocini morali: Fondazione Giambattista Vico; Movimento Ecologista Europeo FareAmbiente; Città di Piano di Sorrento; Venerabile Arciconfraternita dei Pellegrini e Convalescenti della SS. Trinità; Basilica della SS Trinità di Piano di Sorrento; Accademia Belle Arti Nola; Dipartimento Cinematografia e Fotografia ABAN Nola; Slow Food Penisola Sorrentina e Capri; Circolo dei Cacciatori di Piano di Sorrento.

Appuntamento, dunque, nel verde dei Colli di San Pietro, zona dello splendido Castello Colonna e delle famose e prelibate coltivazioni locali di succose amarene, dei pomodori più dolci, dell’olio genuino, dei profumatissimi limoni e di tante altre squisite genuinità, davanti al meraviglioso mare della Costiera sorrentino-amalfitana, impreziosito dall’Arcipelago de Li Galli, con tante bontà appetitose e golose e tante iniziative mirate a fare star bene chi vi partecipa.

“Due giornate da vivere in libertà ed armonia, per condividere tutti Insieme autentiche gioie nel nome della solidarietà che unisce – sottolineano Teresa e Paola – perché il Bene è contagioso e noi siamo convinti che sia la più grande forza”.

– PROGRAMMA –

SABATO

ore 10,30, “Ridefiniamo la giovinezza” a cura di Paola Costagliola

ore 11,30 presentazione “Allah Akbar – Allah è il più grande!” edito da New Media, con l’autore Giuseppe De Simone e il giornalista Rosario Scavetta

ore 13,00 Pranzando sotto i glicini, gustosità genuine del Territorio e piatti della tradizione a cura degli chef Paola Fiorentino, Ciro La Marca e Giusy Di Castiglia e con la partecipazione straordinaria di Cuori di Sfogliatelle di Antonio Ferrieri con le sue infinite bontà top di alta qualità. Show di Giuseppe Coppola, Caseificio Coppola, Moiano di Vico Equense

ore 15,00 “La qualità della salute” a cura dell’Associazione regionale dei servizi sociali Happyholiday Onlus e Cral, Napoli. Interviene il presidente avv. Vincenzo Assanti

ore 16,00 “Acqua, fonte di vita e di benessere” evento Biofonte a cura della

dott. Rosalia Ciorciaro, biologa nutrizionista e con la collaborazione di Fabiola Starace e Amalia De Simone

Ore 17,00 Benessere: consulting gratuiti

ore 18,00 “Ritornare Giovani? Si può!”

Susy Troise, Centro benessere Amati, Napoli; Titti Troise, Niagara Spa, Napoli

dott. Vincenzo Grippo, specialista in

Medicina estetica

dott. Donatella Scarpa, biologa nutrizionista

ore 19,00 È di scena l’Arte sartoriale: sfilata a cura della Scuola di Moda Bassolino, Casoria (NA)

ore 20,00 “Perché”, spettacolo teatrale con Colomba Trombetta e Giovanna Piedipalumbo, da una libera elaborazione di Colomba Trombetta

ore 21,00 serata di Eccellenza, protagonisti gli Chef e gli artisti solidali de “Il Gusto e…” con la partecipazione della cantante e attrice Anna Capasso, madrina della kermesse

La Rosa di Gerico A.R.L Sant’Antonio Abate Cooperativa socio-culturale presenta “Per Amore….” recital del soprano Mariella Bozzaotre.

DOMENICA

ore 10,30 Antonio Volpe, Carlo Alfaro ed Adele Paturzo presentano il libro “L’Avvoltoio” di Giuseppe Petrarca, edito da Homo Scrivens. Partecipano i rappresentanti del Circolo Endas Penisola sorrentina

ore 11,30 presentazione del libro “Malasemenza” di Maria Elefante. Intervengono la prof. Maria Coppola, docente; dott. Paolo Vitiello, archeologo; conduce la dott. Giusi Somma. Letture di Francesca Annunziata, attrice. Presentato da “Armonia” Cooperativa socio-culturale in Sant’Antonio Abate, Na.

12,30 “Fidati di me” a cura dell’ I.C.S Silvio Pellico di Lettere, canto per lua migrazione Baresaque scritto da Ivana Giugliano

ore 13,00 Il Pranzo della Domenica: piatti caratteristici della Campania a cura degli chef Paola Fiorentino, Ciro La Marca e Giusy Di Castiglia. Show di Giuseppe Coppola, Caseificio Coppola, Moiano di Vico Equense. Coccole golose: i dolci della nonna

ore 15,00 “Nuove frontiere della formazione in estetica per la tutela della professionalità” evento ASEO, Accademia di Scienze Estetiche e Olistiche per la Formazione diretta da Rosa Bennio

ore 16,00 L’Architettura della Penisola sorrentina e della Costiera amalfitana, a cura dell’arch. Assunta Polcaro

ore 17,00 Benessere e Discipline olistiche, a cura di Domenico Credo

ore 18,00 Défilé a cura dell’istituto IIS Carlo Levi Enriquies, Portici, dirigente prof Antonietta Castigliano, Sezione Moda, referente prof Giovanni D’Ambrosio.

ore 19,00 “Perché”, replica spettacolo teatrale con Colomba Trombetta e Giovanna Piedipalumbo, da una libera elaborazione di Colomba Trombetta

ore 20,00 Santa Messa ai Colli, una tradizione che che si rinnova ogni anno da due secoli

ore 21,00 serata di Eccellenza al chiaro di luna con i fantastici chef e gli artisti solidali de “Il Gusto e…”. Interviene la cantante e attrice Anna Capasso, madrina della manifestazione

Danzando sotto le stelle: l’Associazione Musicale Luigi Denza e l’ I.T.I “Renato Elia” di Castellammare di Stabia, presentano il gruppo musicale UNITY creato e diretto dal maestro Mario Blasio con interventi musicali del maestro Espedito Longobardi

Il soprano Maria Movchan canta Napoli

Gennaro De Crescenzo per “Il Gusto e…”

Myosotis in concerto