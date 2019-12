GUIDO CATALANO nel READING DI NATALE con “POESIE AL MEGAFONO”

A distanza di cinque anni, fa ritorno a Cetara la poesia ironica e, allo stesso tempo, delicata di Guido Catalano, per il suo “Reading di Natale”, un evento eccezionale in programma giovedì 12 dicembre, alla Sala polifunzionale “M.Benincasa”, dalle 21.

Fortemente voluto dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Cetara, con Angela Speranza, l’incontro coglie l’occasione di onorare il periodo magico delle festività, in concomitanza della Festa della Colatura di Alici e la spillatura della colatura nuova, quale momento importante per la storia e le tradizioni del borgo marinaro cetarese. Su impulso dell’associazione culturale “ambientArti”, presieduta da Alessia Benincasa, lo spettacolo si inserisce in un fortunato tour che, dal 7 dicembre, attraverserà tutta l’Italia, registrando già numerosi sold out in prevendita, oltre a diverse repliche. L’appuntamento del 12, a Cetara, è l’unica data al Sud Italia prevista per la tourneé natalizia di Guido Catalano, cha salirà sul palco per presentare il libro sonoro “Poesie al megafono”, l’ultima fatica editoriale in uscita lo scorso 3 dicembre per Rizzoli.

“Siamo oltremodo orgogliosi di rappresentare una scelta nel panorama culturale, assieme alla grandi città, andando a confermare gli investimenti e l’impegno che l’amministrazione comunale profonde, ormai da tempo, nella costruzione di un cartellone di iniziative prestigiose, all’interno della scena nazionale” – afferma Angela Speranza, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Cetara. “A partire da domani, inoltre, verrà inaugurato il sistema di illuminazione permanente della Torre Vicereale, per una serata all’insegna dell’accoglienza dei nostri ospiti, che potranno godere appieno del clima festoso”.

Cos’è “Poesie al Megafono”? Il poeta torinese lo descrive così:

“No, non è un audiolibro. È un libro vero e proprio, fatto di inchiostro, colori e profumo di carta. Però, dentro, c’è anche la mia voce viva, r moscia compresa. Normalmente, questo tipo di manufatto viene regalato ai bambini, dunque, mi piace pensare che “Poesie al megafono” sia un libro per bambini ingranditi, o per grandi imbambiniti. In verità, è un libro che va bene per tutti. D’altra parte, dentro di me convivono, felicemente, due cinquenni, tre decenni e un ottenne. Da leggere e ascoltare soli o in compagnia delle persone a cui volete bene o che molto presto ve ne vorranno.”



INFO UTILI Il Reading di Natale inizierà alle ore 21.00. Il biglietto ha il costo di € 10,00 e comprende una degustazione di benvenuto a base di alici e colatura di alici, accompagnata da un calice di vino.Per prenotazioni: info@ambientarti.net | +39 345 120 4696