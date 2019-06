GRANDI YACHT A VELA NEL GOLFO DI SORRENTO

Tra una miriade di barche e aliscafi che corrono veloci nel golfo, spiccano maestosi una serie di grandi yacht a vela, noti nella storia della marineria come TALL SHIP. Quasi, a volerci raccontare di una riscoperta del vento quale primordiale e antico mezzo di locomozione. Alcune di esse hanno partecipato alla CAPRI CLASSICA, riservata alle imbarcazioni d’epoca. Gli schooner, imbarcazioni con due alberi, icone della navigazione del secolo scorso. Tutte golette mantenute con amore da armatori che condividono una profonda passione per il mare. Ottoni tirati a lucido, velature in tessuti naturali, legni e cordami frutto della migliore tradizione marinara, si tratta di barche grandi, grandissime, come nel caso di Naema.