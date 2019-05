Il Grandi in concerto. Programma di giugno 2019

Una vera e propria tournee per gli studenti del Liceo Musicale Grandi, che impegnerà per l’intero mese di giugno, una festa della musica senza precedenti in penisola, da Villa Fiorentina alla Reggia di Portici, passando per lo storico albergo sorrentino Cocumella e il Parco Ibsen, alla chiesa di Santa maria delle Grazie. Il maestro Guastafierro è il motore generante di tutte queste occasioni che trasformano gli studenti da allievi a protagonisti nell’arte della musica. Positanonews seguirà gli eventi