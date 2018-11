GRAN GALA’ PROVOLONE DEL MONACO D.O.P.2018

La tournée in 4 tappa, parte da Vico Equense il 23-24 novembre, a Sant’Agnello il 27 novembre,a Massa Lubrense sabato 1 dicembre e si conclude ad Agerola il 15 dicembre.

Sabato 1 dicembre 2018 alle ore 18.30 – Sala delle Sirene Massa Lubrense

L’Amministrazione Comunale congiuntamente al Consorzio di tutela del Provolone del Monaco D.O.P., come per le precedenti edizioni sin dal 2006, organizza nell’ambito del “Gran Gala’ 2018 del Provolone del Monaco D.O.P.” manifestazione divenuta ormai un appuntamento annual e, prevede una serie di eventi e manifestazioni ideati per tutelare e promuovere i livelli qualitativi e di tipicità di questo antico prodotto caseario che racchiude in se tutta la storia della zootecnia e della caseificazione della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari, e vuole celebrare il crescente successo del Provolone del Monaco con la Denominazione di Origine Protetta.

Massa Lubrense ospita una tappa di tale manifestazione, avente a tema “Biodiversità e Agroalimentare: sostenibilità delle filiere tradizionali”, segno di attenzione dell’istituzione locale per il prodotto e per la valenza che esso assume, nella caratterizzazione di un territorio, dei suoi colori, profumi, sapori. L’evento è stato realizzato grazie alla cooperazione tra l’Amministrazione locale, il Consorzio, e in particolare dei rappresentanti locali: Caseificio Cacace della famiglia Cacace e l’Azienda Agricola “Turuziello” di Benedetto De Gregorio e famiglia.