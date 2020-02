Gran Carnevale di Maiori. Sabato 29 febbraio “Disney ti racconta l’arte”

Non è solo sfilate di carri il Gran Carnevale di Maiori, che sabato 29 febbraio ospiterà nel suo cartellone degli eventi un appuntamento imperdibile per i bambini e per tutti gli appassionati dei personaggi di Topolino.

Con l’organizzazione dell’Associazione Papersera ritorna “SE LO SAI, RISPONDI” , che anche quest’anno è a tema e si riallaccia idealmente a quello dei carri allegorici (l’arte).

L’evento avrà quindi come titolo: DISNEY TI RACCONTA L’ARTE.

La manifestazione si terrà Sabato 29 febbraio allle ore 18 nella Sala Consiliare del Palazzo Mezzacapo di Maiori (SA) e prevederà dei quiz legati all’argomento in questione (quindi l’arte nei fumetti Disney).

Il premio sarà anche stavolta il numero legato alla pubblicazione della storia in questione.

Naturalmente il gioco sarà solo un pretesto per divertirsi tutti insieme, anche (perchè no?) in maniera istruttiva. Al termine ci sarà una distribuzione gratuita a tutti i presenti di vari numeri di Topolino.

All’evento prenderanno parte il presidente dell’Associazione Paolo Castagno, l’autore Fabio Michelini e il dialoghista Nunziante Valoroso.