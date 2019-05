IL GRAN CAFFE’ MARIANIELLO-175 ANNI

Il Gruppo culturale di Ciro Ferrigno, con ospite Antonino De Angelis, celebra i 175 anni dalla nascita del bar Marianiello. Il super collaudato format di letture, racconti a più voci, musica e canti eseguiti da Annabella Severi e Alfonso Delli Franci, snocciolerà la storia teatralizzata e gli aneddoti a partire dalla nascita, quando era luogo di incontro dei carrettieri del mercato, fino ai giorni nostri di raffinate serate musicali e eleganti mostre d’arte. Domenica 26 maggio 2019 alle ore 18.30 nel luogo in oggetto. Positanonews con i suoi inviati,seguirà l’evento trasmettendo in diretta le fasi salienti.

dal libro di Antonino De Angelis , GENTE DI TERRA E DI MARE a pag 27

In questa confusione un po’ levantina si leva la voce cantilenante

data dai venditori per attirare i frastornati compratori. Sensali,

mediatori e affaristi di ogni risma e provenienza si incontrano e

qualche volta si scontrano nel Caffè di Marianiello, il luogo delle contrattazioni

e degli scambi, dove si discute, si pattuisce, si definiscono

prezzi e affari con una stretta di mano sulla parola.

Luigi Crisconio in Penisola Sorrentina di Nella Pane Circelli in TERRA DELLE SIRENE 27 pag 75

ln Penisola i seguaci di Crisconio erano soprannominati ” i pagani”, in riferimento alla loro laicità e alle simpatie per i temi sociali e politici “di sinistra”, li si poteva vedere

spesso intrattenersi nello storico Caffè Marianiello, in Piazza Cota a Piano di Sorrento