Gran Buffet di Ferragosto solo al Resort Le Axidie

Vico Equense: Un tavolo apparecchiato solo per due, la luce ovattata delle candele che ammorbidisce i profili e fa brillare gli occhi, un’occasione speciale.

Ritorna l’appuntamento con Ferragosto, quest’anno Le Axidie si supera, con un menù della serata per tutti i palati, che consiste in: Isola Del Fresco, Isola del golfo Isola rustica Isola della pasta Isola del barbecue Isola dei golosi, Isola della frutta, ecco i menù della serata, nel più bello scenario del golfo di Marina d’Equa a Vico Equense, una serata romantica e suggestiva per coppie e non.

Ci sarà l’intrattenimento a cena con il Maestro Antonello Cascone, e il Dj Set dopo cena con tanta buona musica.

Ecco tutto il menù in allegato qui.

Gran Buffet e Live music show!

€70.00 a persona inclusi acqua e vino della casa

Per info e prenotazioni

081 8028562

info@leaxidie.it

www.leaxidie.it