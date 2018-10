Gragnano Street Food

Dal 2 al 4 novembre 2018 la Piazza Guglielmo Marconi di Gragnano ospiterà il Gragnano Street Food Village. Un viaggio tra i sapori del nostro Paese che avrà come protagoniste vivaci e colorate Apette Piaggio. Gli operatori su tre ruote proporranno piatti forti legati alla tradizione gastronomica della propria terra d’origine. Al via con cuoppi, pizze, arancini, panini e cannoli, in un percorso che si terrà tra la Piazza e lo storico arco Canale e Mulino Quiroga e che vi trasporterà nelle diverse regioni d’Italia.

L’iniziativa in collaborazione con il Comune di Gragnano, nasce con l’obiettivo di valorizzare i prodotti tipici della tradizione gastronomica del sud Italia, generando intrattenimento e partecipazione.

Le tre serate saranno accompagnate da un intrattenimento diffuso in tutto il villaggio.

A supporto dell’evento sarà realizzata una mappa cartacea, per facilitare l’orientamento del pubblico nel percorso degustativo.

Il villaggio sarà aperto nei seguenti orari:

Venerdì dalle ore 17.30 alle ore 00.00

Sabato dalle ore 17.30 alle ore 00.00

Domenica dalle ore 17.30 alle ore 00.00

Dove parcheggiare?

Il parcheggio consigliato è quello della Scuola Media Roncalli, Viale Vincenzo Lombardi, 1, Gragnano.

L’evento è realizzato con il supporto di Piaggio Veicoli Commerciali, Street Food Business e Cookielab.