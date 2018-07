Gods’ Games – AGEROLA (NA)

Ad Agerola parte il più grande evento sportivo di tutti i tempi! In alta costiera amalfitana, il Forum dei Giovani, in collaborazione col Comune ed associazioni sportive locali, dà vita ai “Gods’ Games – un’estate di sport”.

Già il titolo dell’evento ne richiama la funzione: i Gods’ Games, giochi degli dei, riportano ad Agerola quel clima antico ed eterno delle olimpiadi.

Un’estate di sport: si parte sabato 28 luglio alle ore 18:00, con una cerimonia iniziale, durante la quale tutti gli esponenti dello sport agerolese e non, condurranno insieme la fiaccola olimpica dalla piazza “Generale Avitabile” sino al campo sportivo “Pineta Mare”, location suggestiva, a strapiombo sul mare e porta d’entrata del parco colonia montana di Agerola, che sarà principale teatro della manifestazione per quasi tutto il mese di agosto!

Già sabato 28, dopo la cerimonia di apertura, si darà il via alle competizioni sportive!

Dal 28 luglio, e fino al 20 agosto, si potrà assistere a competizioni di calcio a 5, tennis, calcio tennis, pallavolo, basket, ping pong, calcio balilla e giochi da tavola, muovendosi tra il campo “Pineta Mare” e la palestra delle scuole medie “Enrico de Nicola”, scenario del torneo di basket che si realizzerà in tutta la giornata di domenica 29 luglio, e del torneo di pallavolo, che prenderà il via lunedì 6 agosto!

Un evento sportivo a 360 gradi che il Forum dei Giovani ha voluto fortemente e realizza grazie alla efficiente collaborazione di tutti gli enti sportivi del territorio.

Dunque lo spettacolo è assicurato! Primo appuntamento da non perdere: sabato 28 luglio ore 18:00 piazza “Generale Avitabile”, San Lazzaro, Agerola: si dà via al corteo che raggiungerà il tempio della prima edizione dei “Gods’ Games”.

La giovane Agerola: “un’estate di sport” tutta da vivere!