Gli auguri della tradizione il 21 dicembre a Piano con lo scoppiettante spettacolo di Rosalba Spagnuolo

Il Sindaco di Piano di Sorrento, dott. Vincenzo Iaccarino, l’Assessore alle Attività culturali ed Iniziative Speciali, Dott.ssa Carmela Cilento, e il Responsabile Ufficio Cultura, Dott. Giacomo Giuliano, nell’ambito dello scintillante programma per le festività natalizie 2019-2020 della Città di Piano di Sorrento, invitano la cittadinanza, sabato 21 dicembre alle 19,00, presso il Monastero delle suore Agostiniane in via San Michele numero 135, allo Spettacolo natalizio in musica, canzoni, racconti e poesie: “ Mo vene Natale…nun tengo…con Rosalba Spagnuolo, Francesco Cesarano, Carlo Alfaro. La popolare cantante e attrice Rosalba Spagnuolo, e il marito Francesco Cesarano, chitarrista e compositore, che si sono sempre occupati nella loro lunga e fortunata carriera del recupero e della valorizzazione del teatro e della canzone classica napoletana, propongono, con la collaborazione in scena del dottor Carlo Alfaro, 90 minuti di cultura, spettacolo e divertimento, un viaggio nella tradizione dei canti natalizi, dei racconti e delle poesie di Natale e della storia del presepe napoletano, da San Francesco d’Assisi, all’epoca borbonica, alla nascita della Cantata dei pastori, al significato allegorico delle figure del presepe. Si concluderà con l’omaggio alla città attraverso l’esecuzione del brano “Piano ‘e Surriento” del Maestro Franco Russo. Uno spettacolo per tutti, a cui vi invitiamo a intervenire con entusiasmo, per sentirci vicini come auspica lo spirito natalizio. Ingresso libero. (Carlo Alfaro)