Giuseppe Petrarca presenta “Avvoltoio” ALLA LIBRERIA TASSO

Martedi 17 luglio 2018 alle 20.45 alla Libreria Tasso di Sorrento Giuseppe Petrarca presenta “Avvoltoi”

Il commissario Cosimo Lombardo, in Sicilia per un periodo di riposo, è costretto, invece, a dirimere due intricate vicende: un traffico d’organi gestito da un’organizzazione criminale internazionale che non esita a operare anche su bambini e una violenta epidemia fatta scoppiare nel campo di accoglienza di Manenti al solo scopo di causarne la chiusura per dirottare gli immigrati in un’altra struttura direttamente gestita da mafiosi collusi con esponenti del ceto politico locale.

In entrambi i casi, determinante è l’apporto di alcuni insospettabili medici che si prestano a tradire il giuramento d’Ippocrate per sete di denaro e per sotteso razzismo.

Un medical thriller che squarcia il silenzio su un mondo di omertà e speculazioni, tra politica, mafia, sanità e corruzione.

Con l’autore ne parlano Carlo Doc Alfaro e Adele Paturzo del Circolo Endas Penisola Sorrentina