Giuseppe Alviti premiato dalla F.A.O. a Sorrento per le sue battaglie sociali

L’Organizzazione delle Nazioni Unite premierà’ nella bellissima città di Sorrento,il noto sindacalista Napoletano per le sue innumerevoli battaglie a favore dei piu’ deboli.

Giuseppe Alviti nato a napoli nel 1974 da giovanissimo si dedica alla vita sindacale per tutelare i diritti di chi non ha voce essendo eletto nei sindacati militari della Marina Militare del Cobar.

Presidente emerito dell’associazione nazionale guardie particolari giurate nell’anno 2006 viene insignito della medaglia d’ argento al valor civile e da allora non si contano le battaglie per ogni diritto negato ai lavoratori come ai meno abbienti.

Personaggio di carisma e dalla forte personalità’ a volte anche personaggio scomodo per chi lo ha vicino non essendo facile tenergli ne testa ne il passo ma tanto da meritare un’altra onorificenza internazionale.

L’appuntamento e’ per il 25 giugno 2019 e’ il luogo della premiazione sara’ la piazza principale di Sorrento poiché’ la sua volontà’ e’ quella di onorare sempre la piazza e mai le “poltrone” ,saranno presenti autorità’ civili ,militari e religiose