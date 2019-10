Giuliana Gargiulo sabato 5 ottobre alla Ubik Vico

Sabato 5 ottobre 2019 alle ore 18:30, presso la Libreria Ubik Vico in via S. Sofia 3 a Vico Equense, si terrà la presentazione del libro Colpo di scena (Graus Editore) di Giuliana Gargiulo. Interverranno: gli animatori culturali del territorio Carmen Matarazzo e Carlo Alfaro, il duo musicale Rosalba Spagnuolo e Francesco Cesarano, gli artisti fotografi Lina e Michele De Angelis. Sarà presente l’Autrice. “Colpo di scena” è l’autobiografia di Giuliana Gargiulo, il diario della sua vita, i suoi incontri, il suo amore per il teatro, che fin da bambina è stato un punto di riferimento. È anche un invito, attraverso il racconto di una vita esemplare, a non abbandonare mai i propri progetti e sogni seguire sempre le proprie aspirazioni, restando fedeli a se stessi, come ha fatto l’Autrice. Il titolo del testo è emblematico, come spiega la Gargiulo: “il titolo è stato ispirato dal suo significato letterale, una svolta improvvisa, una situazione ribaltata che ha prodotto una nuova luce. E a teatro, il colpo di scena è d’obbligo”. I colpi di scena della sua vita sono stati dettati da incontri con figure straordinarie, ognuno dei quali l’ha arricchita e spronata a un cambiamento in meglio: Edoardo De Filippo, Pupella Maggio, Concetta Barra, Sofia Loren, Giancarlo Giannini, Rudolf Nureyev, Carla Fracci, Rossano Brazzi , Valentina Cortese, Vittorio De Sica, Renzo Arbore, Marisa Laurito, Luciano De Crescenzo, Federico Fellini, Franco Zeffirelli, Alberto Moravia, Enzo Maiorca, Roberto De Simone, Lina Wertmuller, Lucio Amelio, Piero Tosi, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Riccardo Muti, Lucio Dalla, Indro Montanelli, e molti altri. Giuliana Gargiulo, nata a Sorrento, vive e lavora a Napoli. Donna amabile e brillante, eclettica, elegante, curiosa, vivace, è giornalista e scrittrice, ex attrice eduardiana. Ha intervistato migliaia di personaggi dello spettacolo, della cultura e dell’arte, ha pubblicato 35 libri e oltre 11mila articoli su 70 testate nazionali ed estere. Per dieci anni consigliere del Teatro Stabile di Napoli, è consigliere dell’Airc (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) e degli Amici del San Carlo. Conduce tra i più importanti eventi culturali a Napoli e in Campania. Con un personaggio del genere, è un appuntamento che sarebbe un peccato perdere! (Carlo Alfaro)