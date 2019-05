\"Giù per la salita\".A Cava de\'Tirreni si parla di ragazzi con Sindrome di Down

Si terrà venerdì 24 Maggio alle ore 1830 ,la presentazione del libro “Giù per la salita”ed Erickson presso il Mondadori Store di Cava de’Tirreni

Dieci storie di persone con sindrome di Down, scritte per raccontare le loro vite e scardinare pregiudizi.Le storie hanno una forza straordinaria. Una storia può far sognare, spaventare, una storia può accendere la luce in una stanza buia. Le storie hanno il potere di cambiare la realtà e la prospettiva.

A presentare il libro la stessa autrice Martina Fuga,con Autilia Avagliano presidente APDD associazione persone con Sindrome di Down e disabilità intellettiva, coadiuvata da Paola Catizone presidente Pianetadown Onlus e lo psichiatra -psicoanalista AIPA Alfredo Bisogno.A moderare l’incontro Antonio Di Giovanni giornalista de La Città di Salerno.

«Vorremmo che questo libro non fosse solo per i familiari di persone con sindrome di Down, ma che arrivasse il più lontano possibile e che le voci dirette di questi uomini e donne riuscissero a cambiare lo sguardo degli altri, ribaltassero la prospettiva, abbattessero pregiudizi e aprissero orizzonti nuovi di possibilità. Vorremmo far conoscere a tutti chi sono le persone con sindrome di Down e quanto la loro vita possa essere più vicina alla nostra di quello che crediamo. I loro bisogni non sono speciali, sono bisogni umani, e così sono i loro sogni. »