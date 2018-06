Gita “speciale” a Capri, giovedì III edizione di “Un sorriso fra le onde”

Vico Equense – Una giornata “marinaia” in allegria e spensieratezza per i giovanidiversamente abili del centro diurno “Il cielo in una stanza” di via Madonnella a Vico Equense. Giovedì 28 giugno, si terrà, infatti, la terza edizione di “Un sorriso fra le onde – Diversamente abili in barca” voluta dall’associazione “Diportisti Equani” presieduta da Francesco Savarese con il patrocinio del Comune di Vico Equense. I circa 20 giovani partecipanti, accompagnati dai tutor, si imbarcheranno al porticciolo della marina di Seiano. Quest’anno la meta sarà l’isola di Capri. L’arrivo è previsto per le 10 e 30, dove saranno accolti da una rappresentanza comunale. La comitiva poi si sposterà su una spiaggia attrezzata, priva di barriere architettoniche, messa a disposizione dal Comune di Capri. Dopo pranzo, previsto nel ristorante “Peppino”, visita ai Giardini di Augusto. “Questa manifestazione – spiega Francesco Savarese – rientra nel programma di attività sociali prevista dai Diportisti Equani, con l’intento di regalare una giornata “speciale”, sull’isola delle sirene, a ragazzi “speciali” che, altrimenti non avrebbero mai potuto godere delle bellezze del nostro golfo.”

video passata edizione dall’archivio Positanonewstv