Ritornata dopo una lunga attesa il Giovedì on the Rocks.

Non perderti questo 11 luglio una notte di divertimento con il Queen Thursday al locale più cool di Positano: il Music on the Rocks.

Music Selection by Mario Iovieno hosted by Tiffany Romano Drag Queen.

Free Entrance.

Per info e prenotazioni trovi i contatti sulla seguente locantina