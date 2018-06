Giornata Mondiale dello Yoga – Sorrento

Data Evento : giovedì 21.06.2018

Orario: dalle 16.00 alle 20.00

Luogo Evento: Fondazione Sorrento con sede in Villa Fiorentino, Corso Italia 53 Sorrento (NA).

Tipo di Evento : pubblico, gratuito.

Organizzato da : DivingYoga; Le Sirene fanno Yoga

Nel dicembre 2014 le Nazioni Unite (ONU) proclamato il 21 Giugno “Giornata Internazionale dello Yoga” al fine di rendere accessibili i benefici di questa disciplina a quante più persone possibile. Da allora, in questa giornata nelle principali città di tutto il mondo, si organizzano lezioni di Yoga aperte a tutti, principianti e praticanti.

Lo Yoga non è solo fare esercizio fisico ma, secondo le parole di Narendra Modi, “incarna l’unità di mente e corpo, pensiero e azione, armonia tra uomo e natura, l’unione tra il singolo individuo e l’infinito”. Inoltre il 21 Giugno ricorre anche il Solstizio d’estate: una straordinaria occasione per sentirsi tutti parte integrante di un unico grande popolo e momento di riflessione su tematiche fondamentali quali il rispetto della vita, la cura del corpo e l’attenzione all’ambiente!

Il Programma prevede la pratica in sequenza dei seguenti stili di Yoga, ad un livello adatto a Tutti, sia principianti che praticanti. Potete entrare in qualsiasi momento!

16:00 16:30 Registrazione partecipanti e introduzione attività

16.30-17.15 Hatha Yoga con @Pravana Marzia Starace

17.30-18.00 Yoga Bimbi con @Loredana Pascarella

18.15-19.00 Hot Yoga routine con @Monica Civai del centro olistico Hot Yoga Sorrento

19.15-20.00 Kundalini Yoga e Meditazione finale con @Alessandra Nirmal K.

Se siete Genitori e volete fare lezione ma non sapete a chi lasciare i vostri Bambini, siete i benvenuti ! I vostri Figli potranno far lezione di Yoga nell’orario indicato e, nelle altre ore, potranno provare Yoga e fare giochi nel giardino della villa… mentre Voi farete la vostra pratica in tranquillità!

I partecipanti dovranno vestirsi comodi e munirsi di telo o tappetino. Alcuni tappetini saranno messi a disposizione dall’organizzazione.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Sorrento ed è gratuita per tutti i partecipanti.

Info:

Alessandra Gelormini 338.8272865 nirmalnamkaur@gmail.com

Loredana Pascarella 333.7009141 loredana.pascarella@gmail.com

International Yoga Day – Sorrento

In December 2014 the United Nations (UN) decided to proclaim June 21st “International Day of Yoga” in order to make the benefits of this discipline accessible to as many people as possible. Since then, during that day in the main cities around the world, Yoga classes are open to all, beginners and practitioners.

Yoga is not just about physical exercise, according to the words of Narendra Modi, “the unity of mind and body, thought and action, harmony between man and nature, the union between the individual and the infinite”. Also on June 21 the summer solstice also recurs: an extraordinary opportunity to feel all part of a single great people and moment of reflection on social issues such as respect for life, body care and attention to the environment!

The program includes a sequence Yoga classes in different styles, opened for everybody, beginners and experts. You can always get in!

16.00 – 16.30 Registration and introduction of the activities

16.30-17.15 Hatha Yoga with @Pravana Marzia Starace

17.30-18.00 Kids Yoga with @Loredana Pascarella

18.15-19.00 Hot Yoga routine with @Monica Civai from Hot Yoga Sorrento

19.15-20.00 Kundalini Yoga and final Meditation with @Alessandra Nirmal K.

If you are Parents and you haven’t any place for your kids to go, you are welcome! Your kids could have a yoga class at the time indicated, and during other times they could try yoga and play in the garden… while you will practice quietly!

The participants are worth dressing comfortable and carrying a towel or mat. Some mats will be made available by the organization.

The event is sponsored by the Municipality of Sorrento and is Free for all participants.

Information:

Alessandra Gelormini 338.8272865 nirmalnamkaur@gmail.com

Loredana Pascarella 333.7009141 loredana.pascarella@gmail.com