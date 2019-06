Giornata mondiale degli Oceani: la favola di Nico sbarca a Capri

Per il World Ocean Day “Nico e il fantastico mondo del mare” sbarcano a Capri per incontrare bambini, famiglie e amanti dell’ambiente. Su invito del Porto Turistico di Capri infatti la favola di Imma Pontecorvo, scrittrice e poetessa della penisola sorrentina, saluterà l’isola azzurra sabato 8 giugno 2019 alle ore 16:30 con la presentazione ospitata presso il nuovo e prestigioso Centro Polifunzionale Internazionale di Via Sella Orta.

L’evento, fortemente voluto dall’organizzazione in occasione della Giornata mondiale degli Oceani, si struttura come laboratorio artistico-ambientale con letture e dialogo con i bambini e costituisce un momento prezioso di sensibilizzazione delle intere famiglie sul tema della salvaguardia del mare. “Prevenire l’inquinamento della plastica e promuovere soluzioni per un oceano sano” è tra l’altro proprio il focus scelto stavolta per il World Ocean Day che a partire dal 2009 si celebra l’8 giugno di ogni anno, giorno dell’Anniversario della Conferenza mondiale su ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro.

In linea con la filosofia della giornata mondiale, il messaggio che accompagna la storia di Imma Pontecorvo è che “A volte, per cambiare le cose, bisogna soltanto iniziare”. Attraverso le avventure di Nico, del granchietto Tobia, della stella marina Betty e dello squalo Achille, illustrati da Felicia De Rosa, il racconto stimola l’immaginazione e l’attaccamento al mondo marino, sensibilizzando ad una maggiore cura e ad un comportamento rispettoso ed ecosostenibile nella vita quotidiana. «Fin da piccoli bisogna imparare ad amare e rispettare il mare – spiega l’autrice Imma Pontecorvo – insegnando ai bambini che non si devono gettare rifiuti sulla spiaggia o per le strade. Spero che questa favola possa arrivare come messaggio positivo non solo ai bambini, ma anche alle loro famiglie, agli adulti».

La scrittrice Imma Pontecorvo già nel 2016 ha trattato temi caldi per le giovanissime generazioni come il bullismo e la xenofobia con il racconto “L’azzurro dell’amicizia”. L’anno successivo ha invece affrontato la piaga della droga tra i giovani con “La più bella realtà”, premiato con medaglione aureo al concorso letterario e artistico Città di Avellino, Trofeo verso il futuro 2018.