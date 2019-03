GIORNATA DEL PAESAGGIO 2019 A VILLA REGINA

Dagli inviati di Positanonews e Positanewstv, foto, interviste, video e impressioni.

Ad accoglierci la Direttrice Anna Maria Sodo, accanto ai due dipinti, in una affollata mattinata di marzo dedicata al paesaggio. Nella cortese intervista rilasciataci racconta la storia di questi due dipinti particolari e speciali. Uno con stilizzazioni architettoniche in monocromo, raro esempio, proveniente dal mondo clandestino e quindi di provenienza ignota. L’altro, raffigurante Narciso, bellissimo. Per effetto di questa prima presentazione al pubblico di reperti vesuviani, assegniamo alla Direttrice Sodo e al suo museo il palmares giornata del paesaggio 2019.

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2019, prevista per il 14 marzo 2019, il Parco Archeologico di Pompei partecipa all’iniziativa promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con numerose iniziative:

Antiquarium di Boscoreale

Verranno presentati al pubblico due affreschi solitamente conservati in deposito presso l’Antiquarium. Il primo, proveniente da uno scavo clandestino dell’area vesuviana, presenta due paesaggi raffigurati con una tecnica pittorica particolare, la monocromia, realizzata in questo esempio nelle tonalità del verde.

L’altro affresco raffigura invece un paesaggio ma connesso con una scena di un notissimo mito greco, frequentemente attestato nelle pitture pompeiane: il giovane cacciatore Narciso, seduto su una roccia in un bosco, si specchia in un laghetto e si innamora della sua immagine riflessa.

Alle ore 10 e alle ore 12 è previsto un incontro con un tecnico del Parco che illustrerà il museo con particolare riferimento agli affreschi indicati.