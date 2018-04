Una giornata in amicizia a Taurasi e dintorni… il 25 aprile con Roberto Porzio

Una giornata in amicizia a Taurasi e dintorni…

#Mercoledi 25 aprile

Partenza dalla penisola ore 08.00

Arrivo a Taurasi in Piazza Padre Pio/Piazza Municipio ore 10.00

Incontro con la guida locale e con il Sindaco della magnifica cittadina famosa per il suo vino.

Visita del Castello Medievale, d’impianto Longobardo con ampliamenti in epoca Normanna e Rinascimentale.

Visita del centro storico, tipico centro medievale con tessuto urbano a ‘spina di pesce’. Visita della chiesa del SS. Rosario dove è presente la pala d’altare di Giovanni Balducci e le tele di Giacinto Diano.

Visita del chiostro cinquecentesco della chiesa e visita dell’annesso Museo Archeologico. Ore 12.30 visita alle Cantine Antonio Caggiano (famosa nel mondo) Al termine pranzo presso il Wine ‘Vino e Caffè’ (facoltativo) ore 16.30 partenza per Mirabella Eclano per la visita alla agli scavi di Aeclanum. La gita comprende:

•Bus per tutta la durata

•Guida a Taurasi Architetto Gaspariello

•Guida la visita ad Aeclanum dott.ssa archeologa.

•ingresso a gli scavi

•Prezzo adulto 25€ bambino 15€ La quota non comprende:

•Pranzo completo con acqua e Vino ai pasti 20€ (facoltativo) #PuertoSvagoMeta

Roberto Porzio +39 3336297172