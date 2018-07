Gigi e Ross presentano “Gran Galà Premio Nettuno”, riconoscimenti alle Eccellenze Torresi e Campane

Il 25 luglio a Torre Annunziata nella splendida Villa Tiberiade si svolgerà la kermesse alla sua terza edizione. Nello storico e prestigioso Caffè Gambrinus di Napoli è stata presentata alla stampa la terza edizione del “Gran Galà Premio Nettuno” finanziato, prodotto e organizzato dal Pastificio Marulo. Il Premio Nettuno è un riconoscimento conferito alle eccellenze della cittadina torrese e dei campani che, in diversi settori, si sono distinti al di fuori della cittadina vesuviana mantenendo sempre un legame con Torre Annunziata e con la Regione. L’appuntamento del 25 luglio a Villa Tiberiade è l’atto conclusivo di un percorso, che ha preso il via lo scorso 21 maggio con il galà di presentazione svoltosi nella incantevole cornice del “Nettuno Lounge Beach”. Percorso che ha visto in due mesi una serie di eventi a preludio della serata finale con la consegna dei riconoscimenti nelle varie categorie interessate. Al giornalista Lorenzo Crea, il compito di moderare la conferenza stampa, che ha visto l’apertura con i saluti del Sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione che ha sottolineato “l’importanza di iniziative come questa che puntano a valorizzare il territorio della cittadina Campana che non è solo cronaca nera, ma anche luogo ricco di spettacolo cultura ed eccellenze”. Il Direttore artistico del premio, Onofrio Brancaccio, ha ricordato le origini della manifestazione: “Un premio nato da un’idea del dott. Francesco Paolo Sequino e cresciuto, prima di tutto, insieme alle scuole, con le prime attività di un iter lungo due mesi svolte all’interno degli istituti scolastici, raccontando ai giovani il territorio in cui vivono, con lo scopo di valorizzare e riportare le eccellenze Torresi sul nei luoghi da cui sono partite”. Il Presidente del Premio, Francesco Paolo Sequino, ha sottolineato “il tema del mare e il coinvolgimento degli istituti alberghieri e di moda dei territori di eccellenza della Campania che, grazie all’impegno del Pastificio Marulo, possono essere coinvolti in questo percorso di valorizzazione”. Luigi Marulo ha espresso “grande orgoglio nel presenziare l’ iniziativa a nome di tutte le aziende del gruppo imprenditoriale che rappresento: la CMO; il Pastifico Marulo e il Nettuno Lounge beach che permettono, insieme a ulteriori sinergie, di valorizzare la nostra città per i tanti valori che custodisce e che il premio Nettuno esalta”. Titta Masi, che con Gigi e Ross condurrà la serata del Gran Galà, ha ribadito “l’importanza del premio che coinvolgerà nomi di grande spicco del panorama nazionale tra cui Edoardo Leo, Lina Sastri, Peppe Iodice, lo chef Simone Rugiati, Raffaele Auriemma, Francesco Cicchella, Bruno Caruso e Marco Fasano”. Lo stilista Bruno Caruso, reduce della settimana della moda di Montecarlo e in vista quella di Parigi, ha condiviso il “piacere di contribuire e collaborare a questa manifestazione”. Il maestro Caruso vestirà i protagonisti del Premio Nettuno.

Una rapida presentazione del progetto imprenditoriale del Pastificio Marulo l’ha svolta Lorenzo Falcolini, direttore commerciale e marketing – main sponsor del premio- : “Un progetto nuovo, che ha iniziato la distribuzione a febbraio di quest’anno, puntando sulla qualità. La pasta Marulo – ha spiegato Falcolini – vuole essere una pasta pregiata per la selezione di materie prime, per tipo di lavorazione e per gli uomini che lavorano in azienda. Noi vogliamo riportare Torre Annunziata alla sua eccellenza. E Torre Annunziata è la città della pasta per eccellenza”.

Coinvolgenti e simpatiche battute hanno accompagnato i saluti e i ringraziamenti di Gigi e Ross: “Siamo orgogliosi di essere stati coinvolti in una grande serata di gala perché abbiamo assaggiato la pasta Marulo ed è buonissima – ha esordito Gigi – ma siamo anche orgogliosi di essere stati scelti per condurre, insieme alla bellissima e bravissima Titta Masi, un galà evento nato per valorizzare il territorio. “Siamo strafelici – gli ha fatto eco Ross – di essere parte di un progetto che ci ha conquistati da subito. Noi abbiamo deciso, per scelta professionale, di rimanere a Napoli, convinti dell’eccellenza e delle eccellenze dei nostri luoghi e poter aderire ad un’iniziativa voluta per riconoscere questi valori ci inorgoglisce molto”.

Carla de Ciampis