Gemellaggio Sorrento – Kumano: giapponesi a lezione di italiano 

La città giapponese di Kumano, gemellata dal 2001 con Sorrento, ripropone anche per quest’anno il corso di conversazione in lingua italiana tenuto dal Valentina Formisano, dal 2018 coordinatrice delle Relazioni Internazionali del comune nipponico.

Tanti gli iscritti alle lezioni gratuite, che si terranno ogni mercoledì fino al 25 marzo dalle 19 alle 20.30 al Bunka Kouryū Sentā, il Centro per gli scambi culturali di Kumano. Un’affluenza di iscrizioni che testimonia il vivace interesse per l’apprendimento della lingua italiana, un interesse intellettuale che si accompagna ad un sentimento di conoscenza emotiva della nostra cultura.

Un legame d’amicizia sostenuto anche grazie ai continui rapporti con Sorrento: in questi anni le due “città sorelle” hanno continuato a promuovere scambi in ambito culturale, sportivo ed economico. Tra gli ultimi eventi organizzati, che hanno contribuito attivamente alla promozione e allo sviluppo della reciproca conoscenza, sono le Giornate di cultura giapponese e il Festival di cultura giapponese a Sorrento. Manifestazioni che hanno avuto, tra gli altri, il sostegno dell’Ambasciata del Giappone in Italia. Il corso di lingua e cultura italiana gode del patrocinio del Comune di Kumano, (https://kumano-kankou-enzh. jimdofree.com), del Comune di Sorrento e dell’Istituto Italiano di Cultura di Osaka.