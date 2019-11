Game of Thrones – I Edizione

Game of Thrones al Castello Lancellotti di Lauro (Av): l’eterna lotta per la conquista del Trono dei Sette Regni vi aspetta il 23-24 Novembre in una cornice mozzafiato tra musica, teatro, metalupi, cosplayer, ospiti d’eccezione e tanto altro.

Un evento epico organizzato dall’Associazione Ricreativa Culturale Orchestriamo in collaborazione con le associazione Pro Lauro e Pro Loco Nuova Lauro, Feir-teatro ed eventi e Lauro Symphony Orchestra. La manifestazione sarà articolata in più parti: rappresentazione itinerante negli ambienti nobiliari del Castello a cura dell’attore e regista Franco Nappi, spettacoli ed attività d’intrattenimento che gli spettatori troveranno, al termine della rappresentazione, nel primo cortile del maestoso maniero e, per concludere, un concerto della Lauro Symphony Orchestra, la quale proporrà le più belle e famose colonne sonore che hanno accompagnato in questi anni il pubblico nel fantastico mondo di Westeros.

E’ possibile acquistare i biglietti sul sito www.associazioneorchestriamo.it.

Cosa aspetti? L’inverno sta arrivando!