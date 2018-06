Gabriele Montera e “Oltre il Calice” di Leonardo da Vinci, “Schiavo della sua libertà” di Bucciarelli il 29 giugno a Maiori

La XII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo prosegue gli appuntamenti con i “Salotti letterari” con gli autori in concorso per il Premio costadamalfilibri, maiolica realizzata dal maestro ceramista vietrese Nicola Campanile, e le due sezioni “GialloNoir” e “Antologie”, premiate con opere della pittrice salernitana Ida Mainenti.

E così Venerdì 29 Giugno la kermesse culturale, che gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione Europea, fa tappa a Maiori. Alle ore 20.30, infatti, nel Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo ospiti saranno Tommaso Bucciarelli con “Schiavo della sua libertà” (Armando Curcio) e Gabriele Montera con “Oltre il calice e dintorni senza confine” (Forum Telesiano).

Ne parlano con gli autori il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone e Stefania Romito, scrittrice e conduttrice radio-tv.

In collaborazione con il Festival del Nuovo Rinascimento ed il patrocinio del Comune di Maiori.

In “Schiavo della sua libertà” di Tommaso Bucciarelli, Luca è un ragazzo che sperimenta per la prima volta la prostituzione, ma subito dopo il primo incontro con una donna, questa viene misteriosamente uccisa. Il protettore della ragazza è Fausto, personaggio esaltato da se stesso. Alcuni anni dopo, le ricerche sull’assassinio vengono abbandonate e l’unica che prosegue le indagini è il vice commissario Roberta. Luca nel frattempo diviene amico di Lucio, un pensionato che tenterà di orientarlo nella comprensione dell’amore.

Un insolito viaggio nel Cenacolo di Leonardo da Vinci era stato intrapreso qualche anno fa da Gabriele Montera, che ne raccontava le tappe in “Il Calice svelato”, nato dalla scoperta casuale del calice che Leonardo, chissà perché, aveva “dimenticato” di rappresentare sul tavolo dell’Ultima Cena. Quel calice appare ben evidente, anche se collocato in un luogo insospettabile, così come altre immagini inattese individuabili nello stesso dipinto. “Oltre il Calice e dintorni senza confini” allarga l’indagine su aspetti che portano l’Autore al di là delle originarie e sorprendenti rivelazioni. La spinta a cercare lo ha portato, così, a muoversi in ambiti non direttamente collegati all’opera vinciana e avventurarsi in campi che vanno ben oltre gli aspetti puramente artistici e pittorici.

A seguire Alfonso Bottone con Giovanna Santucci e Alfredo Di Domenico si intratterrà su racconti e aneddoti tra i fornelli di Due amici e una padella, innamorati della cucina e pronti a raggiungere qualsiasi meta, sia per una cena a domicilio, piuttosto che per una prima colazione, un’ aperiCena sulla spiaggia, una passeggiata al lago o in montagna.

A chiudere la serata la La XII edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo suggellerà un ulteriore gemellaggio con il Festival del Nuovo Rinascimento. Fondato dall’artista milanese Davide Foschi, con presidente Rosella Maspero, il Festival, tra Lucca e Trento, si pone la finalità di porre al centro l’essere umano, di riscoprirne la Bellezza e l’originalità creativa attraverso l’arte, veicolo privilegiato di rappresentazione della bellezza e della sacralità dell’essere umano.

Maggiori informazioni sul sito www.incostieraamalfitana.it