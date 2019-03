FURBINENtreffen 2019 – 20° Edizione!

IL PRIMO TREFFEN ITALIANO COMPIE 20 ANNI E FESTEGGIA CON UN’EDIZIONE SPECIALE.

Sembra ieri che il celebre topino -simbolo del Furbinentreffen-, in barba al mitico elefante scattava in direzione ostinata e contraria dal gelido nord teutonico verso il caldo sud italiano, ed invece sono già passati ben 20 anni! L’edizione 2019 celebrerà quindi un così importante compleanno del primissimo “treffen” italiano, il più longevo tra i raduni invernali del Bel Paese. E sì, 20 anni durante i quali migliaia di motociclisti hanno percorso la penisola verso Sorrento per non perdersi il raduno più gaudente dell’anno. Speriamo che questa sia una imperdibile occasione di rivederci nuovamente con tanti amici accolti in un così lungo lasso di tempo -quasi una mezza vita!-, e naturalmente ci incontrarne di nuovi, con cui dare seguito a questa splendida avventura motociclistica e umana

In questa edizione ci saranno sempre tutti quegli elementi caratterizzanti del raduno che ne hanno decretato il grande successo nel tempo, a partire dalle splendide strade della Costiera Amalfitana e Sorrentina fino alla rinomata cucina partenopea, il tutto condito dalla squisita allegra ospitalità partenopea.

E in aggiunta tante iniziative speciali per onorare una simile ricorrenza, fra cui: il doppio menù degustazione a base di pesce, la festa a tema “Venti di Mare” il dopocena del venerdì quando -in un tripudio di musica e cotillon- il miglior mascheramento a tema marinaresco riceverà con un sontuoso premio, e la serata di gala del sabato con un ulteriore favoloso spettacolo a sorpresa