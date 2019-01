Io Frate Francesco a Sorrento

Sabato 19 gennaio 2019, alle 19 e 30 nella Chiesa dell’Annunziata a Sorrento, sarà replicato, dopo la prima del 16 dicembre 2018 presso la Parrocchia “Nostra Signora di Lourdes”, il musical in forma semiscenica “Io Frate Francesco”. Questo spettacolo nasce dalla collaborazione di due corali della nostra città, “S. Monica” e “Nostra Signora di Lourdes”, che, prima di tutto, hanno gustato la gioia e la bellezza della condivisione, dell’intreccio dei rispettivi cammini, e da questo hanno tratto l’energia per provare insieme per circa un anno e mezzo e realizzare questo spettacolo, che trae ispirazione dal famoso musical messo in scena per la prima volta nel 1981, sulla figura di san Francesco, “Forza Venite Gente”. Lungo il percorso altre persone hanno dato il loro prezioso contributo: Salvatore Savarese ha curato la rielaborazione del testo teatrale, impreziosendolo con ampie citazioni di “Io Francesco” di Carlo Carretto, e interpretato la parte di Pietro di Bernardone, Anna Manfuso ha dato voce, gesti ed entusiasmo al personaggio della “cenciosa”, Marianna Russo, insieme a Salvatore d’Esposito e Roberto Altieri, hanno curato l’arrangiamento a tre voci delle otto canzoni, sulle quali si struttura il musical, Marika D’Esposito le coreografie su alcune delle canzoni. Il desiderio di tutte le persone coinvolte in questa avventura, oltre 50, è quello di riproporre una storia, quella di Francesco, che racconta l’autenticità della vita; per questo il tempo trascorso non l’ha resa vecchia, scontata, ripetitiva, ma ha mantenuto la capacità di sprigionare la sua energia anche in questo nostro tempo, così bisognoso di riscoprire la vita aldilà delle sovrastrutture con cui l’abbiamo appesantita, il senso di umanità, aldilà delle ideologie sociali e politiche con cui lo stiamo indebolendo o addirittura distruggendo. L’avventura di Francesco resta ancora una storia che può provocare la nostra storia: per questo è stato e sarà ancora bello rappresentarla, ridarle uno spazio nel nostro presente.