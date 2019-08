Franco Ricciardi in concerto ad Ercolano: Agosto ricco di eventi e iniziative

Grande successo per il concerto di Franco Ricciardi tenutosi in Piazza Pugliano ad Ercolano, in occasione della Festa Patronale della Madonna Assunta. Il cantautore italiano, vincitore di due David di Donatello, ancora una volta é riuscito a coinvolgere il pubblico presente, facendo cantare tutti a squarciagola! Una piazza gremita, che ha registrato ben 10 mila persone! Questo è solo uno dei tanti appuntamenti che si sono proposti durante il mese di agosto, infatti oltre a vari spettacoli musicali, sarà ancora possibile assistere a proiezioni cinematografiche, grazie ad un’ampia offerta di film dell’ultima stagione e, per la prima volta, visitare il Parco Archeologico degli Scavi di Ercolano proprio il 15 agosto che, in l’occasione del Ferragosto, rimarranno aperti tutta la giornata in forma gratuita.