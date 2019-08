Fiorella Mannoia arriva all’ Agerola Sui Sentieri Degli Dei

Per la prima volta ospite Sui Sentieri degli Dei, Fiorella Mannoia fa tappa ad Agerola questa sera, sabato 24, con il suo Personale tour, con cui sta girando l’Italia intera per presentare i brani tratti dall’ultimo omonimo progetto discografico.

Un’occasione da non perdere per ascoltare dal vivo questa nostra artista sensibile, colta, appassionata, senza dubbio la più autorevole interprete femminile della canzone d’autore italiana dei nostri tempi con il dono di aggiungere infinite sfumature alle composizioni che sceglie di far sue.

Personale, il nuovo album di inediti di Fiorella Mannoia è uscito lo scorso 29 marzo in versione CD e in digitale e, dal 12 aprile, anche in vinile. È un album composto da tredici brani, tredici storie che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature, e molto altro ancora. Preziosa e variegata la scelta degli autori: Federica Abbate, Giulia Anania, Amara, Luca Barbarossa (autore di un brano in romanesco), Bungaro, Antonio Carluccio (autore e interprete di un duetto con Fiorella in dialetto napoletano), Cheope, Cesare Chiodo, Marialuisa De Prisco, Ivano Fossati, Daniele Magro, Rakele, Zibba e la stessa Fiorella Mannoia.

L’album è anche, come dichiara l’artista, una piccola e umile “personale”, da cui il titolo. A rafforzare il racconto delle canzoni, infatti, trovano spazio fotografie realizzate dall’artista romana in varie parti del mondo. Una passione, quella della fotografia, che ha recentemente approfondito e condiviso sui social network.

Essere appassionati di qualcosa è la più grande fortuna che si possa avere. Non c’è età per scoprire nuove passioni – racconta Fiorella Mannoia – io ho scoperto da poco quella della fotografia. Oggi esce il nuovo album che è anche la mia piccola e umile personale. Ho voluto abbinare a ogni brano uno scatto realizzato nel corso di viaggi, di incontri, di momenti imprevedibili. Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie, esattamente come le canzoni.

Questa la tracklist di Personale: Il peso del coraggio, Imparare ad essere una donna, Riparare, Smettiamo subito, L’amore è sorprendente, Il senso, Un pezzo di pane, Penelope,Resistenza, Anna siamo tutti quanti, Carillon, L’amore al potere e Creature (Bonus Track Canzone Sospesa con Antonio Carluccio).

INFO e BIGLIETTI

Fiorella Mannoia Personale tour

Parco Colonia Montana – Via Salvatore Di Giacomo (frazione San Lazzaro)

ore 21.00

biglietti € 30 (3° settore), € 40 (2° settore), € 50 (1° settore)

Prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita e prevendite abituali

Info e Prenotazioni: 351 9906854