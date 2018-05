Fine settimana ad alta tensione. Dove andare e che fare

Musica, moda, sport, archeologia. Tutti gli appuntamenti della Penisola Sorrentina amalfitana. Senza tralasciare l’appuntamento Primaverile con PLANTA 2018 all’ORTO BOTANICO DI NAPOLI, ove partecipano anche aziende della penisola sorrentina. Poi presso la Reggia delle Quisisana a Castellammare premio danza e convegno archeologico sulla figura di Amedeo Maiuri. Lunedi rilascio di 4 tartarughe a Puolo.

La manifestazione è dedicata alla memoria di due grandi musicisti stabiesi, Luigi Denza e Michele Esposito, che hanno portato il nome della città nel mondo con le proprie opere. A celebrarne il ricordo un’orchestra di 20 elementi diretta dal M° Antonello Cascone che presenterà al pubblico un repertorio di grandi classici napoletani.

Antonio Murro, voce

Marianna Corrado, voce

Nel corso della serata verrà assegnato il Premio Denza-Esposito al M° Antonio Sinagra, compositore e protagonista indiscusso nello scenario della musica campana.

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Reggia di Quisisana

Viale degli Ippocasta

Una nuova sfida, un nuovo inizio. A due anni esatti dall’inizio di questa meravigliosa avventura, 158 Studio si trasferisce nel cuore del centro storico di Sorrento, a pochi passi dalla Villa Comunale.

Cancro della mammella : a Sorrento una tavola rotonda per diffondere la cultura della prevenzione

Lo scorso anno si sono stati registrati più di 50.000 nuovi casi di tumore della mammella con un aumento dell’incidenza tra i 45 e i 49 anni. Grazie alla prevenzione si sopravvive sempre di più anche più della media europea. A cinque anni dalla diagnosi la percentuale di sopravvivenza supera l’85% . E può raggiungere il 90% se la malattia viene diagnosticata in fase iniziale.

Esono i programmi di prevenzione e l’efficacia delle terapie che si intraprendono che hanno contribuito a … “salvare la vita “ . L’anticipazione diagnostica , individuando cancri di piccole dimensioni, determina anche la maggiore possibilità di intervenire con una chirurgia conservativa, più rispettosa dell’immagine corporea.

Moltissime sono purtroppo ancora oggi le donne che non si sottopongono regolarmente ai programmi di screening o che adottano stili di vita non corretti.

Dedicata alle tante donne che non sempre trovano un po’ di tempo per se stesse, o lo trovano quando è tardi , l’ organizzatrice dell’evento, Carolina Ciampa, ha invitato pertanto professionisti di varie specialità a spiegare concretamente con termini chiari da non addetti ai lavori la necessita di diffondere la cultura della prevenzione illustrando anche il percorso che si affronterà successivamente alla scoperta del cancro.

Comune di Sorrento

Sala Consiliare

Piazza Sant’Antonino 1, Sorrento Na

Sabato 5 maggio 2018 ore 10.30

Screening nella prevenzione oncologica mammaria: tavola rotonda

Si dice screening, si legge: Salva la vita

Tavola rotonda sul tema della prevenzione oncologica mammaria in programma per sabato 5 maggio alle ore 10,30. Verrà illustrato il percorso che una donna deve affrontare in caso di esito positivo del risultato di una mammografia.

Organizzazione

Glieventi di Carolina Ciampa

Con il Patrocinio Morale del Comune di Sorrento

della Regione Campania ASL Napoli 3 Sud

In collaborazione con il Liceo scientifico Gaetano Salvemini

Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Cuomo e del vice sindaco Maria Teresa De Angelis.

Interverranno

Francesco Corcione

Direttore UOC Chirurgia Generale Laparoscopica e Robotica,

A.O. dei Colli, Ospedale Monaldi, Napoli

Lucia Miranda

Responsabile UOS di “Senologia Chirurgica”

Dirigente Medico I livello, UOC di Chirurgia Generale Laparoscopica e Robotica, A.O. dei Colli ,Ospedale Monaldi, Napoli

Antonio Corcione

Direttore UOC Anestesia e Rianimazione, A.O. dei Colli, Ospedale Monaldi, Napoli

Patrizia Zuliani

Biologa Nutrizionista, Specialista in Scienza dell’ Alimentazione

Maddalena Cinque

Psichiatra, psicologo – analista, membro AIPA

Teresa Elefante

Responsabile del reparto di diagnostica senologica del Centro Diagnostico Pane, Piano di Sorrento, Napoli

Enza Grandis

Anestesia e Rianimazione

Eutalia Esposito

Direttore UOC di Ostetricia e Ginecologia, Ospedale S. Leonardo, Castellamare di Stabia Napoli

Paolo Muto

Direttore UOC Radioterapia INT IRCCS Fondazione G. Pascale, Napoli

Giacomo Cartenì

Direttore UOC di Oncologia Medica, Azienda Ospedaliera A. Cardarelli, Napoli

Mario Fusco

Oncologo – Direttore Registro Tumori ASL Napoli 3 Sud

Ferdinando Quarto

Anatomia patologica e citopatologia

Pietro Gnarra

Primario di Chirurgia degli Ospedali Riuniti della Penisola Sorrentina

Grazia Formisano

Direttore Distretto 59, ASL Napoli 3 Sud

Anna Esposito

Direttore del Servizio Prevenzione e Cura delle patologie della donna e del bambino

Modera

Antonino Siniscalchi

Giornalista de Il Mattino

Invitati i sindaci dei Comuni della Penisola

ingresso libero

info 338 3900665

Si ringrazia il “Circolo dei Forestieri e Floralia di Sorrento”

I suoni d’oltre oceano di ieri, oggi e domani in una miscela di soul jazz in tutte le sue possibili sfumature, è la cifra stilistica di questa formazione profondamente attenta al sound ed alla scelta dei brani. Quattro valenti musicisti accompagnano, in un groove di piacevole ascolto, una suadente voce femminile. on stage : Roberta Paturzo – voce Ubaldo Ulgharaita – basso Gino D’Errico – tastiere Massimo Rapicano – batteria Sabato 05/05/2018 al Bar Syrenuse! Vi aspettiamo!

Sabato 5 maggio Nick Cavaliere Live al Filou Tutta la notte…

Info e prenotazioni 3931712788

TOONADO ci porta in alto con una nuova travolgente avventura‼

Approcceremo all’arrampicata in totale sicurezza!

Emozioni assicurate!

TOONADO Member T-shirt in regalo!

QUALCHE INFO IMPORTANTE:

-LIVELLO BASE (Approccio all’Arrampicata)

-abbigliamento comodo a strati

-scarpe da ginnastica/da trekking (per gli avvicinamenti alle pareti)

-zaino con acqua e snacks.

Contributo a persona 35€ comprende:

-noleggio dell’ attrezzatura di arrampicata per tutta la durata dell’ experience

-assistenza e tutoraggio di istruttori qualificati ed esperti (guide alpine e istruttori Federclimb e Lega Montagna)

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA attraverso il nostro sito: ➡️ http://toonado.it/tour/toonado-climbing-sport-experience-falesia-di-lettere/

Posti Limitati! 🙂

PROGRAMMA

ore 15:00 meeting point:Falesia Di Lettere

Via S. Nicola del Vaglio, 47, 80050 San Nicola NA

https://goo.gl/maps/hyejbHLGtYU2

Briefing, consegna delle attrezzature e partenza

ore 15:30 inizio arrampicata

ore 19:00 circa fine arrampicata

IMPORTANTE: SI RICORDA CHE SI VIAGGIA SEMPRE E SOLTANTO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILTA: PERTANTO PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE.

Per qualsiasi info contattaci sulla pagina o tramite Email: toonadoinfo@gmail.com

Domenica 6 maggio, Vegan Project scenderà ancora in strada ‘armata’ di PC, per mostrare la verità scioccante che avviene dentro i macelli, tenuta ben nascosta dai media!

È ora di dire basta!

Basta alla violenza, all’orrore, al dolore, alla sofferenza, alle atrocità, all’ingiustizia!

Unisciti a noi e insieme saremo più forti per loro!

Il presidio si svolgerà con l’ausilio di attrezzature e un abbigliamento particolare, se intendi partecipare contattaci tramite messaggi per avere info più dettagliate.

Sorrento

Corso Italia, adiacenti alla Cattedrale

Giornata di studi dedicata alla figura del celebre archeologo.

– Presentazione della figura di Amedeo Maiuri. Relatore dott.ssa Laura Del Verme / CNR-IRISS

– Proiezione del documentario “Amedeo Maiuri – Una vita per l’archeologia” a cura di Marco Flaminio

– Lettura di brani scelti da “Passeggiate campane” a cura dell’attore Peppe Barile

– Conclusioni a cura del Prof. Umberto Pappalardo, Direttore del Centro Internazionale Studi Pompeiani

INGRESSO LIBERO

Reggia di Quisisana – Via Panoramica

Coordinate DMS 40°41’05.7″N 14°29’19.1″E

Coordinate DMM 40.684922, 14.488630

In auto: Strada Statale della Penisola Sorrentina

Stazione Circumvesuviana: Castellammare di Stabia

Evento promosso da Città di Castellammare di Stabia.

Con il contributo della Regione Campania – POC Campania 2014-2020.

Direzione artistica Giuseppe Di Capua

Organizzato da Ravello Creative LAB srl

Info

3207275544

infodomustabiae@gmail.com

www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it

www.ravellosrl.com