FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE BY SORRENTO FOLK TARANTELLA

Cresce, cresce sempre di più questo Festival spettacolare, fatto di costumi , lingue , cultura, canti , musica e colori Internazionali. I numero dei gruppi per il 2018 è di sette, di cui due greci, due bulgari, uno turco,Lituano e siciliano. Positanonews segue dalla prima ora la Sorrento Folk in tutte le manifestazioni , per cui esprimiamo i nostri dubbi sulla capacità di accogliere attori e spettatori di Piazza Veniero soprattutto con uno spettacolo concentrato in una sola serata.

Anche quest’anno si rinnova il consolidato appuntamento con la V edizione del Festival Internazionale del Folklore il 24 giugno 2018 presso Piazza Veniero, Sorrento.

Quest’anno avremo 8 gruppi partecipanti con circa 400 persone da tutto il mondo che verranno a Sorrento per esibirsi con le loro tradizionali danze popolari. Ingresso libero. Vi aspettiamo.

24 giugno 2018 – SAVE THE DATE – V Edizione Festival Internazionale del Folklore a Sorrento

Gruppi partecipanti:

“PYNIMELIS” – Lithuanian Dance and Folk Song Ensemble.

Private Atayurt College – ESKISEHIR, TURCHIA

“ROES” PATRAS GRECIA

folklore ensemble “RADOMIR”, Radomir, Bulgaria

“BOGOVITSA” dance ensemble, SOFIA, BULGARIA

GRUPPO FOLK CITTA DI GROTTE, SICILIA

Laographic Company “NIKOLAOS PLASTIRAS” – KARDITSA, GRECIA

Group of PREVEZA MUNICIPALITY “DREAM OF PREVEZA” , GREECE

video dall’archivio di Positanonewstv