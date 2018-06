FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE BY SORRENTO FOLK TARANTELLA

Sorrento –24 giugno 2018 – Parte la V edizione del Festival Internazionale del Folklore. Una calda serata di giugno, in un paese ricco di storia e panorami mozzafiato, accoglieremo 400 ballerini in costumi folk provenienti da diversi paesi d’Europa, suoni di antichi strumenti della tradizione popolare. Così Sorrento dà il benvenuto all’estate e ai tanti turisti che insieme ai cittadini affollano le sue strade. Tutto pronto per il V Festival Internazionale del Folklore organizzato dall’associazione Sorrento Folk in collaborazione con la Blue Diamond Events. La sfilata che darà il via all’evento partirà alle ore 19.45 da Piazza Lauro dove i gruppi della Turchia, Grecia, Sicilia, Bulgaria e Lituania, saranno accolti dai ballerini di tarantella e si uniranno a questi ultimi nel corteo che li condurrà al palco di Piazza Veniero. Qui, in un continuum di esibizioni, si svolgerà lo spettacolo che come sempre punta sulla vivacità folkloristica delle performance internazionali e sul coinvolgimento del pubblico attraverso i canti napoletani e la nostra tarantella. Il filo conduttore della serata sarà il recupero delle tradizioni della nostra terra, un progetto che la Sorrento Folk ormai sta portando avanti da tempo e in questa occasione avrà il piacere di mostrarvi un’anteprima esclusiva dedicata a Sorrento… ma non possiamo svelarvi altro. Vi aspettiamo il 24 giugno!

Programma di Domenica 24 giugno 2018

Ore 19:45 La sfilata partirà Piazza Lauro e giungerà fino in Piazza Veniero

Ore 20:30 Saluto dei gruppi e inizio del Festival

Chiusura con taglio della torta e saluti

Cresce, cresce sempre di più questo Festival spettacolare, fatto di costumi , lingue , cultura, canti , musica e colori Internazionali. I numero dei gruppi per il 2018 è di sette, di cui due greci, due bulgari, uno turco,Lituano e siciliano. Positanonews segue dalla prima ora la Sorrento Folk in tutte le manifestazioni , per cui esprimiamo i nostri dubbi sulla capacità di accogliere attori e spettatori di Piazza Veniero soprattutto con uno spettacolo concentrato in una sola serata.

Gruppi partecipanti:

“PYNIMELIS” – Lithuanian Dance and Folk Song Ensemble.

Private Atayurt College – ESKISEHIR, TURCHIA

“ROES” PATRAS GRECIA

folklore ensemble “RADOMIR”, Radomir, Bulgaria

“BOGOVITSA” dance ensemble, SOFIA, BULGARIA

GRUPPO FOLK CITTA DI GROTTE, SICILIA

Laographic Company “NIKOLAOS PLASTIRAS” – KARDITSA, GRECIA

Group of PREVEZA MUNICIPALITY “DREAM OF PREVEZA” , GREECE

