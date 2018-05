Memorie di una Cattedrale ,memorie di una città

La memoria di un parroco!

Per festeggiare l’apertura del Museo della Cattedrale

Sabato 26 maggio 2018

proiezione di una chiacchierata di 25’ (1988)

con Don Mario Buonocore e Mario Cinque, Antonio Carrano, Giovanni Manganaro Ferdinando Rossi, Franco Savarese.

Ore 17,00 presso Ufficio Azienda per il turismo

presso Ufficio Azienda per il turismo Ore 18,00 Bar Wembley in Piazza Umberto 1° Ore 18,30 al piano terra dell’Istituto S.Trinità

Sempre sabato 26

Dalle ore 18,00 Stefano Volpe esporrà i suoi disegni nel giardino incantato Barba (negozio MIBA) a 20 metri dal Palazzo storico del Comune

Dalle ore 18,00 nel cortile del bellissimo arco catalano (inizio quartiere Vescovado) piccola esposizione di arte presepiale con la partecipazione dei “ragazzi” di Don Mario Buonocore

Non mancate, non mancherà neanche la musica.

Ci ripromettiamo di proiettare tutto il filmato in estate in Cattedrale, anche per sostenere il crowdfounding per il restauro e l’installazione in questa chiesa di una tela del 1700 raffigurante l’Assunzione in cielo di Maria.

Per info 339 60 31 725