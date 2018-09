FESTA ORGANISTICA a Campinola di Tramonti, capitale della Costa d\'Amalfi per la musica organistica

Ormai a margine del travolgente programma di eterogenee sagre agostane, domenica prossima 9 settembre alle 18 riprende la 7^ FESTA ORGANISTICA nella chiesa di San Giovanni Battista a Campinola di Tramonti che si impone come capitale della Costa d’Amalfi per la musica organistica.

Ospiti e protagonisti saranno EMANUELE CARDI di Battipaglia e ILARIA

CENTORRINO di Messina, ovvero il professore di gran nome, affermato in tutta Europa con un gran curriculum di concerti e incisioni e la brillante giovane allieva che miete successi in Italia e all’estero. Interpreteranno un programma brillante con musiche di Girolamo Frescobaldi, Domenico Scarlatti, Nicola Porpora, Jan Pieterszoon Sweelinck, Matthias Weckmann, Giovanni Battista Pergolesi.

Sarà ancora un vero atto d’amore, a sette anni dall’inaugurazione del restauro filologico dell’organo “Carlo Rossi” del 1729che ha ridato alla collettività uno fra i più antichi organi funzionanti della Campania e il più longevo della Costa d’Amalfi e che non si è lasciata tentare da manipolazioni cancellando il carattere dello strumento e i segni della storia. Non è un organo grande, dispone infatti solo di nove registri, 45 tasti e 383 canne, ma è un prezioso esempio del tipico organo italiano settecentesco, ovvero del grande secolo della dell’arte organaria e organistica, dispone anche della zampogna e dell’uccelliera ed è prezioso pure nelle decorazioni della cassa e della cantoria.

La FESTA ORGANISTICA è frutto di grande volontà, disponibilità e collaborazioni private, vuole dare continuità all’espressività musicale e prolungare il ponte fra passato e futuro per acquisire la piena consapevolezza del valore e del significato umano, storico e artistico. Una iniziativa di grande significato (e la definizione di “Festa” ne chiarisce la valenza e gli obiettivi) per offrire questo patrimonio come testimonianza di fede al godimento di tutti per l’accrescimento umano e l’elevazione spirituale. E per fare festa insieme, con la buona musica.

Prima del concerto si potrà visitare il Giardino Segreto dell’Anima, di notevole interesse botanico e paesaggistico, mentre durante una pausa saranno illustrate le importanti opere custodite nella chiesa.

Tutta la Festa gode del patrocinio Comune di Tramonti e del sostegno di Pino Pisacane di Bariano (Bergamo), Giuseppe Giordano “Ristoranti Da Pino” di Treviso, Ristorante Cucina Antichi Sapori di Tramonti, Ceramiche Vietri Scotto ed è promossa dagli Amici dell’Organo “Carlo Rossi” con l’apporto della Parrocchia, Comitati Parrocchiali e Giardino Segreto dell’Anima.

L’ingresso è libero. Informazioni: 3478790007 amiciorganocampinola@gmail.com