Festa a Montepertuso, tutto pronto per celebrare la Madonna delle Grazie

Si avvicina il 2 luglio e nel borgo di Montepertuso fervono i preparativi; i volontari sono in piena attività per realizzare illuminazione e lo spettacolo che ogni anno ci affascina.

Sulla scia dei cambiamenti già effettuati nella passata edizione si rinnoverà la leggendaria battaglia tra il bene e il male, che vede vittoriosa la Beata Vergine delle Grazie.

Questa tradizione si tramanda da generazioni e tiene unita una comunità intera; per questo ringraziamo tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione,esortandoli ad andare sempre avanti per creare sempre nuove emozioni in onore della nostra benevola Protrettrice.