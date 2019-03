Festa Internazionale Della Donna Sorrento -Francesca Maresca in Donna InCanto

Giornata Internazionale della Donna

Venerdi 8 Marzo 2019 ore 18:00 – Palazzo Comunale Sorrento – Sala Consiliare

Assessorato alla Cultura – Assessorato Pari Opportunità e la Commissione Pari Opportunità Città di Sorrento in collaborazione con Syrene Musica presentano

FRANCESCA MARESCA

in

DONNA In…CANTO

storie di donne in musica ,

al piano LUIGI BELATI

coreografie a cura di MIRIANA ESPOSITO

«Per capire una donna bisogna prima sognarla»: ecco perché la donna è «il grande dono di Dio», capace di «portare armonia nel creato». Tanto che, ha confidato Papa Francesco con un tocco di poetica tenerezza, «a me piace pensare che Dio ha creato la donna perché tutti noi avessimo una madre». È la donna, ha riconosciuto Francesco, «che ci insegna ad accarezzare, ad amare con tenerezza e che fa del mondo una cosa bella». E se «sfruttare le persone è un crimine di lesa umanità, sfruttare una donna è di più di un reato e un crimine: è distruggere l’armonia che Dio ha voluto dare al mondo, è tornare indietro».

Syrene Musica ringrazia l’Amministrazione Comunale della Città di Sorrento,l’assessore alla cultura Maria Teresa De Angelis,l’assessore alle Pari Opportunità Rachele Palomba e la presidentessa della Commissione Pari Opportunità Carla Agrillo per aver creduto e sostenuto questo progetto