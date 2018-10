COMUNICATO STAMPA

Festa dell’uva a Sorrento, tradizione e sapori con i suoni d’autunno protagonisti al Borgo di Priora

Dal 4 all’8 ottobre degustazioni e spettacoli a ridosso della chiesa di Sant’Attanasio Vescovo

Sapori e colori dell’autunno protagonisti a Sorrento con la 39esima Festa dell’uva. Dal 4 all’8 ottobre il Borgo di Priora e la parrocchia di Sant’Attanasio Vescovo saranno lo scenario della kermesse che mette insieme gusto e tradizione arricchiti dalla musica. Una rassegna che vede coinvolto l’intero rione, capace da sempre di richiamare centinaia di visitatori: a promuovere l’iniziativa il parroco Antonino Somma, coadiuvato da un nutrito staff capitanato da Lorenzo e Gennaro Fiorentino, mentre la direzione artistica è affidata a Giuseppe Maresca, a cui si è aggiunta la fattiva collaborazione di Eduardo Tv e Salvatore Piedimonte e il patrocinio del Comune di Sorrento, grazie all’impegno del sindaco Giuseppe Cuomo.

Si parte venerdì 5 ottobre, quando al chiostro di San Francesco si esibiranno diversi cantanti e attori per una serata-omaggio dedicata a Sergio Bruni, Pino Daniele, Eduardo De Filippo e Raffaele Viviani. Ad esibirsi in acustico tra gli altri Marco Francini, Myriam Lattanzio, Antonio De Carmine, Gianluigi Esposito con Antonio Saturno, Antonio Spenillo, Marco Palmieri e Pino Ecuba; condurrà Nino Lauro.

Il ricco programma proseguirà sabato 6 con il concerto della Nuova Officina Popolare, gruppo di musica etno-popolare che diffonde le tradizioni musicali del Sud Italia in tutto il mondo. Alla serata parteciperanno anche Fiorenza Calogero con Marcello Vitale, reduci da un tour estivo entusiasmante. Domenica 7 l’atteso momento religioso, con la processione delle 15.30, partenza da via Nastro Verde, dove saranno sistemate le tradizionali bancarelle, per arrivare alla chiesa di Sant’Attanasio, dove invece verranno allestiti stand espositivi con elementi ed attrezzi tipici della vendemmia. I migliori stand saranno premiati da un’apposita giuria. In serata uno spettacolo di danza classica e moderna diretto da Patty Schisa e col tradizionale festival degli artisti di strada. Previsto per l’occasione un servizio navetta con partenza da piazza Lauro dalle 19 alle 23.

Lunedì 8 si chiude di mattina con la partecipazione di alcune scolaresche mentre la sera è prevista l’esibizione dell’attore comico Marco Palmieri, a seguire concerto di musica napoletana con Le Cuntesse. Condurrà sempre Nino Lauro.

Per informazioni 3337362404