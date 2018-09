Festa della Pasta a Gragnano

A Gragnano la “Festa della Pasta”, sabato 15 e domenica 16 settembre . Ad “animare” la kermesse i 14 pastifici facenti parte del Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, presenti con i loro stand espositivi lungo via Roma, offrendo ai visitatori tante degustazioni e la possibilità di acquistare i prodotti tipici. Orgoglio della gastronomia di Napoli e della Campania.

A partire dalle 18.30 di sabato e dalle 12.00 di domenica, via Roma si trasformerà in una Street Pasta, con l’opportunità di degustare quattro golose ricette della tradizione, in grado di valorizzare al meglio i formati tipici della Pasta di Gragnano IGP: Spaghetti al pomodoro, Pasta mista e fagioli, Mezzi ziti allo scarpariello, Mezzi paccheri provola e melanzane.

Novità di quest’anno l’iniziativa Pastifici Aperti: sarà possibile visitare le aziende consorziate aderenti e scoprire come nascono capolavori fatti di solo grano, acqua e passione. Porte aperte a tutti a partire dalle 11.30 di domenica 16 e, per raggiungere i pastifici fuori dal centro cittadino, sarà possibile usufruire di un servizio gratuito di navetta (dalle ore 11,30 alle 14.00), con partenza da Piazza Amendola. Le visite dureranno 20-30 minuti, secondo la disponibilità dei pastifici.

“Festa della Pasta 2018” non è solo cibo ma anche un vero e proprio show che prenderà il via sabato 15 alle ore 21.00, sempre ad ingresso gratuito, e che vedrà protagonisti i comici Gigi e Ross & Friend, la partecipazione della cantante Valentina Stella e gli interventi dell’attore Alessandro Siani, al quale sarà consegnato il premio Eccellenze del Sud. Presente anche lo scrittore Maurizio De Giovanni, in qualità di Messaggero della Pasta di Gragnano IGP.

Il costo del biglietto è di 5 euro e dà diritto a due piatti di Pasta IGP e a una bottiglia di acqua minerale. I ticket saranno acquistabili nei punti di accesso a via Roma, mentre quattro saranno i punti dedicati alla somministrazione dei piatti, situati lateralmente alle 2 isole di stand poste nella parte centrale della strada.