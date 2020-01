A Montoro, in provincia di Avellino, dal 24 al 26 Gennaio presso il Parco del Sole sarà possibile gustare meglio del cioccolato locale preparato dai maestri Cioccolatieri. Non mancherà divertimento e momenti di apprendimento con i laboratori dedicato alla cioccolata come appunto Choco Play per i più piccini.

