Festa del Mare

Lunedì 23 luglio 2018

Borgo Marinaro di Conca dei Marini

Il giorno 23 luglio 2018 la popolazione di Conca dei Marini si onora tributare il commovente voto di dedizione e riconoscenza ai suoi uomini di mare che, in pace e in guerra, sacrificando spesso le proprie vite, hanno dato lustro e onore al nostro paese. E’ una ricorrenza di intensa commozione che rappresenta l’imperituro ricordo del popolo di Conca dei Marini verso i suoi marinai scomparsi, a dimostrazione che il loro sacrificio non sarà mai dimenticato nel profondo degli abissi ma resterà vivo e costruirà, per tutta la cittadinanza, patrimonio di onore e di vanto.

Programma

Ore 19.00 – Santa Messa nella cappella della Madonna della Neve seguita dalla deposizione in mare di una corona di alloro in onore dei caduti;

Ore 20.30 – Degustazione della tradizionale frittura di totani e pesce azzurro accompagnata in riva al mare dalle note del gruppo musicale “Damadakà”;