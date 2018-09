\"Ferdinando\" di Annibale Ruccello

La Compagnia Teatrale Incontri propone una delle opere più belle e più conosciute di Annibale Ruccello:”Ferdinando” regia di Franco Iurlaro.Con Ramona Di Martino,Valeria Pone,Franco Iurlaro,Mattia Ferraro.

Ruccello descrive così il suo lavoro: « Ovviamente, non mi interessava minimamente realizzare un dramma storico, accanto a questa lettura più palese e manifesta prende corpo l’analisi e il tentativo fotografico di messa in evidenza dei rapporti affettivi intercorrenti fra quattro persone in isolamento coatto. Gli odi, i desideri, le bramosie sessuali, le vendette, le sopraffazioni, le tenerezze, gli abbandoni, fra quattro personaggi, tutti perduti, dannati da una storia diversa per ognuno, ma sempre inclemente e perfida.

La forma utilizzata per narrare queste intenzioni è inizialmente quella del vecchio romanzo realista che lentamente si degrada in romanzo d’appendice, se non in romanzo vero. E questo degradarsi della forma narrativa va di pari passo con il degradarsi della vicenda e dei personaggi »