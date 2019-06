FEDEPILOTI AL GENOA SHIPPING WEEK VENERDI 28 INTERVENTO ALLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA

Roma 24 giugno 2019 – La Federazione Italiana Piloti dei Porti, tra gli sponsor istituzionali, parteciperà attivamente al prossimo Genoa Shipping Week, l’evento biennale che riunisce operatori portuali, marittimi e logistici provenienti da tutto il mondo, in programma da oggi e fino al 30 giugno, tra approfondimenti tecnici rivolti al settore ed eventi divulgativi per promuovere la cultura portuale in città e nel Paese, workshop e seminari, momenti istituzionali e altro, al fine di favorire le relazioni e il networking. Il Consiglio Direttivo di Fedepiloti sarà presente per tornere a riunirsi, a due mesi dall’Assemblea Nazionale di aprile a Roma, e per prendere parte, venerdì 28, dalle 9 alle 13 a Palazzo Ambrogio Di Negro in Banchi, alla conferenza sulla “Maritime Safety: la sicurezza della navigazione e delle attività in ambito marittimo e portuale”. Un tema composito che vedrà confrontarsi progettisti, operatori della nave, gli enti preposti alla regolamentazione del traffico e della sicurezza marittima. Un’attenzione particolare, anche alla luce degli ultimi eventi (Venezia ed Ancona su tutti), verrà rivolta ai movimenti interni al porto e alla fase di approccio alle banchine e all’ancoraggio. Dopo la sessione d’apertura dedicata all’Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima (EMSA), ne seguirà una generale durante la quale prenderà la parola, tra gli altri, anche il presidente della Federazione, Francesco Bandiera, cogliendo lo “slogan” lanciato dagli autorevoli relatori intervenuti proprio in Assemblea, “Senza sicurezza non c’è sviluppo!”.

“In un mondo che vuole essere sempre più globale, più veloce e produttivo – sottolinea Bandiera -, la sicurezza delle persone, dell’ambiente e dei beni non può accettare compromessi. Buone pratiche di comunicazione operativa, prevenzione dei rischi e addestramento del personale, faranno sempre di più la differenza tra il business sostenibile e quello fine a se stesso!”

Main Topics dell’evento:

Valutazione e prevenzione del rischio in ambito marino e portuale

Progettazione safety-driven del naviglio e delle opere a terra e offshore

Modellistica meteo-marina

Sicurezza del carico e confort dei naviganti

Infomobilità marittima e portuale

Prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro marittimo: normative e buone pratiche

Verso una robotica cooperativa in ambito marittimo e portuale

La formazione dei lavoratori

Progettare per la cooperazione e la compresenza uomo-macchina



CHAIRMAN:Contrammiraglio (CP) Piero Pellizzari, Direttore Marittimo del Veneto, Capitanerie di porto – Guardia costiera

Saluti di benvenuto

Ammiraglio Ispettore (CP) Nicola Carlone, Direttore marittimo della Liguria, Capitanerie di porto – Guardia costiera

SESSIONE SPECIALE EMSA

Keynote speeches

On the doorstep to E-maritime: opportunities and challenges

Andreas Nordseth, Chairman of Administrative Board, EMSA

“EMSA 5 years strategy”

Maja Markovčić Kostelac, Executive Director, EMSA

SESSIONE GENERALE

Chairman: Marco Starita, Studio Tecnico Navale Moroso Starita

La sicurezza della navigazione,attività internazionale (IMO-ILO), sviluppo ed applicazione nel contesto dell’armamento nazionale

Contrammiraglio (CP) Luigi Giardino, Capo 6° Rep. Comando generale, Capitanerie di porto – Guardia costiera

Senza sicurezza non c’è sviluppo!

Francesco Bandiera, Presidente, Federazione Italiana Piloti dei Porti

Safety Differently

Claudio Costa, Head of HSSE, APM Terminals Vado Ligure

Andrea Marchese, Design for Safety B.U Technology development responsible, CETENA

Nuove Tecnologie: Approccio Normativo in ambito navale

Maurizio Crucil, Specialist, Electrical and Control Systems, Lloyd’s Register

La sicurezza sul lavoro a bordo delle navi e nei porti: il quadro normativo e le responsabilità

Lorenzo Pellerano, Partner, Studio Legale Berlingieri – Maresca

Jeannie Gregori, Director International Policy and Relations, Assarmatori

13:00 Chiusura dei lavori