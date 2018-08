Fattoria Casale Alpega presenta domenica 16 settembre, l’evento “Porte Aperte” con laboratori didattici e gonfiabili

Fattoria Casale Alpega, Fattoria Didattica, che nasce soprattutto per la formazione e la cultura dell’alimentazione, rivolta soprattutto per le nuove generazioni, presenta l’evento domenica 16 settembre “Porte Aperte”,con tante attrattive per i più piccoli e non, con gonfiabilandia, laboratori didattici, e un fantastico giro sul trattore.

L’evento inizierà alle ore 12:00 con aperitivo , degustazione e prosecco.

Completamente circondato da campi, il Casale Alpega, offre ai propri clienti un area Pic nic, una zona self e ristorazione.

Da loro potrete degustare i prodotti genuini dopo averli raccolti nell’orto, che saranno preparati con fantasia in menù ricchi di colori e profumi.

I proprietari vi accompagneranno in questa esperienza gastronomica incredibile, a stretto contatto con la natura, per concedervi una giornata di relax.

L’ospitalità e la umanità dei proprietari vi soprintenderanno, con la loro cura e amore alla coltivazione della terra per prodotti sempre genuini a Km0.

Contatti

Via Sarno Palma 221 – 84123 Sarno (SA)

+39 081 5137077

+39 333 4954120

+39 339 7805940

info@alpega.it