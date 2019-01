Maiori, Costiera amalfitana . Faro di Capo d’Orso al WWF , cosa ne farà? Il Faro di Capo d’Orso di Maiori sarà gestito dall’associazione Wwf, che si è visto aggiudicare la struttura dall’Agenzia del Demanio, nell’ambito di “Valore Paese – Fari”, per i prossimi 25 anni.

Del progetto di tutela e fruizione del faro si discuterà giovedì 17 gennaio all’Archivio di Stato di Salerno, in un convegno sulla valorizzazione del territorio, organizzato dal FAI Salerno in collaborazione con il Centro di Cultura e Storia Amalfitana e il WWF OASI.

L’appuntamento con “Fari e fare” è fissato per le 17 e vedrà i saluti di Renato Dentoni Litta, Direttore dell’Archivio di Stato di Salerno, e gli interventi di Gioacchino Di Martino, delegato FAI e Vicepresidente C.C.S.A. con “Immagini della Costa d’Amalfi. Montepiano e dintorni”; Fabrizio Canonico, WWF OASI, con “Progetto di tutela e fruizione del Faro di Capodorso”; e Maria Russo, Docente presso l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” con “I piani ottocenteschi di illuminazione costiera. I fari della Campania”.Faro di Capo d’Orso al WWF , cosa ne farà? Vedremo se sarà una risorsa per la costa d’ Amalfi come tutti ci aspettiamo e cosa si farà