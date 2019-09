FACCIAMO SPARIRE LA SCLEROSI MULTIPLA

Save the date: Il 5 e 6 ottobre la Mela di AISM torna in 5000 piazze italiane per la lotta alla sclerosi multipla. La manifestazione raccoglierà fondi per la ricerca scientifica e per progetti per i giovani più colpiti dalla malattia. Saremo in piazza Cota (Piano di Sorrento) sabato 5 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30 e domenica 6 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Da quest’anno ci sarà anche una seconda postazione a Torca (Massa Lubrense), in piazza San Tommaso, dove sarà possibile acquistare le mele nella giornata di sabato 5 dalle ore 19:00 in poi e nella giornata di domenica 6 dalle ore 9:00 in poi. Contiamo sulla vostra partecipazione, speranzosi di replicare il successo degli scorsi anni. #SMuoviti sostieni la ricerca!